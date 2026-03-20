Этим утром обледенение во многих местах Курземе, Земгале и местами в Видземе затрудняет движение по главным и региональным государственным автодорогам, сообщили агентству ЛЕТА в ГАО "Latvijas Valsts ceļi", пишет ЛЕТА.

Скользкие участки дорог посыпают противоскользящими материалами. Для улучшения условий движения в работах задействовано 60 единиц техники зимней службы.

Затруднено движение на главных автодорогах: на Таллинском шоссе (A1), Видземском шоссе (A2) на участке от Риги до Аугшлигатне, Валмиерском шоссе (A3) на участке от Мурьяни до моста через Браслу, на Рижских окружных дорогах (Саласпилс–Балтэзерс, Саласпилс–Бабите) (A4 и A5), Даугавпилсском шоссе (A6) на участке от Риги до Саулесдарзса, Бауском шоссе (A7), Елгавском шоссе (A8), Лиепайском шоссе (A9) на участках от Каги до Мазблидене и от Скрунды до Калвене, а также Вентспилсском шоссе (A10) на участке от Кудры до Вентспилса.

На региональных автодорогах затруднено движение в Курземе и в окрестностях Тукумса, Добеле, Риги, Алуксне и Балви.

Водителей призывают учитывать погодные условия при планировании поездок, закладывать дополнительное время в пути, выбирать скорость движения в соответствии с состоянием дорожного покрытия, а также соблюдать безопасную дистанцию.