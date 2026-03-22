«Умер отец, осталась однокомнатная квартира, в которой он жил до конца жизни, по закону являемся наследниками мы с братом. Брат живет за границей и приезжать, чтобы вступить в наследство, не хочет: говорит, что ему ничего не нужно, но официально от наследства не отказывается.

Если он в течение какого-то времени с момента смерти отца так и ничего не предпримет, могу ли я претендовать и на его долю? Или доля брата будет сочтена невостребованной и отойдет к государству?

Что можно (или нужно) предпринять мне или брату, чтобы этого не произошло? И сколько времени отводится, чтобы человек решил, вступать ему в права наследования или нет? И если я вступлю в права наследства, в том числе, и доли брата, допускается ли по закону, что он вдруг передумает и предъявит мне материальные претензии, и мне придется что-то ему компенсировать? Читательница bb.lv»

Как только один из наследников приходит к нотариусу и открывает наследственное дело и назначает срок, в течение которого могут обратиться все, кто так или иначе связан с наследством — другие наследники, кредиторы и т. д.

Минимальный срок по закону — 3 месяца, максимальный — один год. Если в Регистре физических лиц указан адрес какого-то другого наследника, нотариус пишет извещение, что у этого человека также есть право на наследство, и направляет это извещение по указанному адресу.

Если в указанный срок второй наследник не явился и никак по-другому на извещение не отреагировал, наследство в полном объеме передается тому наследнику (наследникам), которые изъявили желание вступить в права наследования. И уже после этого никто другой не имеет права на данное наследство претендовать.