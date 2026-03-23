Полный мусорник – пустой кошелек: как рижане расплачиваются за вывоз отходов 2 3383

Дата публикации: 23.03.2026
BB.LV
ФОТО: LETA
ФОТО: LETA

«Прочитал на портале bb.lv, что с 1 марта 2027 года в Риге будет введено обязательное разделение бумажных, пластиковых и металлических отходов, а также обязательный раздельный сбор биологических отходов в отдельные контейнеры.

Это предусматривают принятые Рижской думой обязательные правила об утилизации отходов на административной территории столицы. И самое главное — что минимальная частота сбора будет составлять один раз в восемь недель для несортированных, бумажных, пластиковых и стеклянных отходов, и не реже одного раза в четыре недели для биологических отходов.

Может, господа депутаты не в курсе, что существует определенная категория жителей — лежачие больные и грудные/маленькие дети, жизнь которых неразрывно связана с такими предметами гигиены, как памперсы, прокладки и одноразовые простыни.

Например, в нашей семье есть такой лежачий больной, и расход памперсов в день составляет примерно 5-6 штук в день. Пока мы отправляли их в общий контейнер, поскольку, насколько известно, все эти предметы гигиены состоят из смеси разных материалов, часть из которых не разлагается в естественных условиях. Согласно упомянутым правилам РД, такие отходы будет вывозиться 1 раз в месяц. Господа депутаты представляют себе, какие запахи будут витать вокруг контейнеров в домах, где есть пользователи подобных средств гигиены?! Или для такого рода отходов предусмотрен какой-то иной вариант утилизации?»

Мартиньш Вилемсонс, координатор проектов отдела внешней коммуникации Рижского самоуправления:

Подгузники, гигиенические прокладки и одноразовые простыни и в дальнейшем будут утилизироваться в контейнерах для несортированных бытовых отходов (зеленого цвета).

Действующие Правила определяют минимальную частоту сбора отходов, что означает, что график сбора отходов можно корректировать в соответствии с реальной ситуацией и объемом отходов, — например, определить вывоз отходов либо один раз в неделю, либо через день и т. д.

Однако частота вывоза не может быть реже, чем минимальная, определенная в Правилах.

Читайте нас также:
#Рига #спрашиваете — отвечаем #экология #гигиена
Автор - Марина Блументаль
