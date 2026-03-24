Примечательно, что обычно это растение зацветало в конце мая, однако в этом году его эффектные цветы можно увидеть уже сейчас — примерно на два месяца раньше, сообщает передача "900 секунд" (ТВ3).

"То, что вы видите — вертикальное, более тёмное, небольшое — это ещё будет раскрываться. Есть один, два и третий…" — директор Пальмового дома помогает посетителям разглядеть цветок стрелиции Николая. Несмотря на внушительный размер, сразу заметить его непросто.

"Приходя посмотреть на стрелицию Николая, смело берите, возможно, даже театральный бинокль или телефон с хорошим зумом, потому что цветок находится примерно на высоте семи метров. Он кажется маленьким, но на самом деле достигает 30 сантиметров — это огромный цветок!"

Директор Пальмового дома Ботанического сада Латвийского университета Ренате Лагздиня отмечает, что в дикой природе стрелиция Николая, или "райская птица", цветёт даже на высоте до десяти метров:

"Она отличается тем, что мы обычно знаем оранжевые королевские стрелиции, которые растут ниже. Эта же — крупнее, цветёт выше и поэтому более особенная".

Этой весной стрелиция Николая зацвела значительно раньше обычного. Разница существенная — белый цветок достиг полного расцвета уже в марте, а не в конце мая. Это стало возможным благодаря недавней реконструкции Пальмового дома.

"Несколько пальм и стрелиция зацвели гораздо раньше, чем обычно. Это благодаря стабильным условиям, которые мы теперь можем обеспечить."

Директор Пальмового дома предполагает, что цветы стрелиции Николая можно будет наблюдать ещё примерно две недели. Однако этот срок может немного измениться в зависимости от погодных условий. При этом обновлённый Пальмовый дом, возможно, принесёт и другие сюрпризы.

Трёхлистная макадамия в старом Пальмовом доме никогда не цвела, но после реконструкции ботаники надеются, что это наконец произойдёт.