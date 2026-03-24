Тем людям, за которых после назначения пенсии по возрасту или пенсии по инвалидности I и II группы уплачивались взносы социального страхования, Государственное агентство социального страхования (VSAA) с 1 апреля будет автоматически пересчитывать пенсию.

Автоматический перерасчет пенсии будет проводиться, если с предыдущего перерасчета прошло не менее 12 месяцев или если прошло 12 месяцев с момента назначения пенсии. Этот период отсчитывается с первого числа месяца, следующего за датой назначения пенсии. При перерасчете будут учитываться имеющиеся в распоряжении VSAA на момент перерасчета взносы социального страхования. Перерасчет пенсии будет проводиться ежегодно 1 апреля.

Если получатель пенсии хочет, чтобы пенсия в дальнейшем автоматически пересчитывалась в другую дату, ему необходимо подать в VSAA заявление, указав, с первого числа какого месяца перерасчет должен проводиться автоматически.

В VSAA поясняют, что изменить месяц автоматического перерасчета пенсии выгодно в том случае, если человек хочет, чтобы перерасчет проводился после дня рождения, так как это может повлиять на размер пенсии после перерасчета.

Также изменить месяц автоматического перерасчета может быть важно в ситуации, если на 1 апреля 2026 года после последнего перерасчета пенсии еще не пройдет 12 месяцев, а человек захочет провести новый перерасчет раньше 1 апреля 2027 года.