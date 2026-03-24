Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

VSAA с 1 апреля начнет автоматически пересчитывать часть пенсий. Кому эту дату лучше изменить? 0 10303

Дата публикации: 24.03.2026
ФОТО: Unsplash

Тем людям, за которых после назначения пенсии по возрасту или пенсии по инвалидности I и II группы уплачивались взносы социального страхования, Государственное агентство социального страхования (VSAA) с 1 апреля будет автоматически пересчитывать пенсию.

Автоматический перерасчет пенсии будет проводиться, если с предыдущего перерасчета прошло не менее 12 месяцев или если прошло 12 месяцев с момента назначения пенсии. Этот период отсчитывается с первого числа месяца, следующего за датой назначения пенсии. При перерасчете будут учитываться имеющиеся в распоряжении VSAA на момент перерасчета взносы социального страхования. Перерасчет пенсии будет проводиться ежегодно 1 апреля.

Если получатель пенсии хочет, чтобы пенсия в дальнейшем автоматически пересчитывалась в другую дату, ему необходимо подать в VSAA заявление, указав, с первого числа какого месяца перерасчет должен проводиться автоматически.

В VSAA поясняют, что изменить месяц автоматического перерасчета пенсии выгодно в том случае, если человек хочет, чтобы перерасчет проводился после дня рождения, так как это может повлиять на размер пенсии после перерасчета.

Также изменить месяц автоматического перерасчета может быть важно в ситуации, если на 1 апреля 2026 года после последнего перерасчета пенсии еще не пройдет 12 месяцев, а человек захочет провести новый перерасчет раньше 1 апреля 2027 года.

#1 апреля #пенсии
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
2
1
0
0
0
0

Оставить комментарий

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео