Хорошая новость для предпринимателей у восточной границы — уже в ближайшее время Европейский союз может предоставить финансовую поддержку предприятиям, которые борются за выживание.

В настоящее время политики в Брюсселе работают над новым многолетним бюджетом, в который может быть включена поддержка доступности жизненно важных услуг на восточной границе. Если инициативу поддержат, первые средства предприниматели могут получить уже в следующем году, сообщает "360TV Ziņas", пишет nra.lv.

Владелица местного магазинчика Дзинтра Спрудзане не скрывает, что покупателей становится всё меньше, а предприятие работает практически "в ноль". Двери магазина остаются открытыми главным образом по просьбе жителей, а не ради прибыли, поскольку хозяйка понимает — без этого магазина посёлок окажется в полной изоляции.

Местные жители даже не могут представить свою повседневную жизнь, если магазин закроется. Для Антры, Дайниса и Марии это не только место, где можно купить хлеб, но и единственная социальная точка, где можно встретиться и пообщаться. Для пенсионеров без собственного транспорта поездка в более крупный центр — дорогое и сложное удовольствие.

Хозяйка признаёт, что в нынешней ситуации нет возможности даже для элементарных ремонтных работ, таких как замена крыши, поскольку все средства уходят на выживание. Магазин существует уже двадцать лет, однако со временем число работников сократилось с трёх до одного. Продавец Санта сейчас выполняет сразу несколько функций — она и заказывает товар, и убирает, и даже отапливает помещение, чтобы обеспечить жителей самым необходимым.

Магазин в Бриежуциемсе сейчас удерживается на плаву лишь благодаря предприимчивости хозяйки и поддержке других принадлежащих ей объектов, например, кафе и магазина в Балви. Местные жители и представители самоуправления считают, что региональная политика, принимаемая в Риге, опустошает сельские территории — закрываются школы и почтовые отделения, ликвидируются автобусные маршруты, и всё это напрямую сокращает число клиентов у малых сельских предпринимателей. Руководитель управления объединения Балтинавы Сармите Таборе подчёркивает, что поддержка приграничных предпринимателей была необходима уже давно, чтобы удержать семьи на местах и не допустить полного вымирания сёл.

Новость о планах Европейского парламента поддержать находящихся на грани исчезновения предпринимателей в восточном приграничье для владелицы магазина Дзинтры стала неожиданным спасательным кругом. Она говорит, что это дало бы силы продолжать борьбу. Однако местные жители остаются осторожными и не питают иллюзий — пятнадцать лет назад именно в этом здании тогдашние руководители государства обещали поддержать приграничье, но эти обещания так и остались на бумаге. Сейчас люди ждут реальных действий, надеясь, что европейская поддержка достигнет Бриежуциемса быстрее, чем последние его жители решат собрать вещи и уехать.