В настоящее время нет доказательств того, что упавший в Латгале и оснащенный боевой частью дрон был намеренно направлен в сторону Латвии, заявил в среду журналистам заместитель начальника Объединенного штаба Национальных вооруженных сил по оперативным вопросам, бригадный генерал Эгилс Лещинскис, пишет ЛЕТА.

Лещинскис сообщил, что в минувшую ночь в воздушном пространстве Латвии были зафиксированы два инцидента с неопознанными летающими объектами. Первый произошел в 00:51, когда сенсоры обнаружили неопознанный объект. НВС активировали группу противовоздушной обороны, которая направилась на позицию ПВО.

Пока группа находилась в пути, по всем признакам дрон вошел в воздушное пространство Латвии со стороны Беларуси. Затем он продолжил полет вдоль границы Латвии и Беларуси, далее двигался вдоль границы с Россией, после чего вошел в воздушное пространство России. В целом этот инцидент длился около 24 минут и завершился в 1:16.

Спустя короткое время, примерно в 2:19, сенсоры НВС зафиксировали, что к воздушному пространству Латвии со стороны России приближается еще один летающий объект. НВС следили за ним, однако он исчез с радаров и магнитных сенсоров примерно на 20 минут. Одновременно акустические сенсоры указывали, что объект продолжает движение. НВС вновь активировали группу ПВО, которая направилась к месту происшествия.

"Пока группа была в пути, объект сдетонировал в Краславском крае примерно в 2:35", — отметил генерал.

Генерал также обратил внимание, что дрон, оснащенный двигателем внутреннего сгорания, летел на довольно низкой высоте, что объясняет, почему он находился вне зоны действия крупных радиолокационных систем.

О стране происхождения дрона генерал не стал делать предположений, поэтому не может подтвердить, был ли это российский или украинский дрон.

"В настоящее время нет доказательств, что это была специально организованная операция со стороны России", — подчеркнул он.

После детонации дрон распался, и его части разбросаны, поэтому армия и службы внутренних дел сейчас занимаются сбором обломков.

Лещинскис отметил, что сбить дрон было возможно, так как существует нормативное регулирование, допускающее такие действия.

По его словам, реагирование на появление дрона в воздушном пространстве Латвии было оперативным — группа выехала к месту происшествия через пять минут после получения сигналов, предполагаемое время прибытия составляло около получаса, однако детонация произошла через десять минут после выезда.

Группа передвигалась на внедорожнике, в котором находились специальные контейнеры с боеприпасами. Лещинскис пояснил, что любые препятствия, такие как леса или рельеф местности, могут затруднять видимость и доступ к цели.

Он добавил, что решение о сбитии дрона было бы принято, если бы воздушное пространство над местом инцидента было закрыто, а подразделение ПВО находилось бы на заранее определенных позициях, позволяющих идентифицировать и нейтрализовать цель.

На этих позициях определены секторы обстрела и оценены возможные риски, связанные с падением объектов.

В случае необходимости для уничтожения дрона использовались бы ракеты RBS.

Как уже сообщалось, влетевший ночью в воздушное пространство Латвии дрон взорвался в Краславском крае примерно в километре от центра Свариньской волости, сообщил представитель самоуправления.

Происшествие произошло примерно в километре от Свариньциемса — центра Свариньской волости. Ближайший населенный пункт находится на расстоянии около 300–400 метров.

Военно-воздушные силы зафиксировали влет беспилотного летательного аппарата иностранного государства в воздушное пространство Латвии со стороны России. Системы раннего предупреждения зафиксировали звук, похожий на взрыв, в Краславском крае.

На месте происшествия обнаружены обломки дрона. Там работают подразделения Национальных вооруженных сил, Государственной полиции и Государственной пограничной охраны.

Дальнейшей угрозы для гражданского населения и безопасности воздушного пространства Латвии не выявлено, отметили в министерстве, добавив, что гражданские лица не пострадали и ущерб гражданской инфраструктуре не причинен.