Омбудсмен Карина Палкова в интервью «nra.lv TV sarunas» рассказала о шокирующем случае из своей практики, когда сиротский суд Латвии принял решение определить место жительства ребенка — гражданина Латвии — в Российской Федерации, и в настоящее время ребенок находится в России. При этом, как выясняется, это не единичный случай.

До этого ребенок учился в школе в Латвии и всю жизнь прожил здесь вместе с матерью — гражданкой Латвии, пишет nra.lv. Родители развелись, отец является гражданином России, и сиротский суд постановил: если в 16 лет ребенок хочет жить с более материально обеспеченным родителем, то почему бы и нет.

"Очень быстро, оперативно было принято решение определить место жительства и учебное заведение, то есть разрешить смену школы, в Российской Федерации. И, знаете, об этом случае я буду говорить снова и снова — и с сиротскими судами, и с другими учреждениями.

Мне непонятно, как в тот момент, когда мы говорим о демографии, о том, что нам нужно наше молодое поколение, что мы должны инвестировать в каждого молодого человека, лояльного государству, — мы в то же время забираем ребенка у своей страны и отправляем туда, где он не будет в безопасности.

И если мне кто-то скажет, что такие решения принимаются в лучших интересах ребенка, то, поверьте, у меня будет очень много вопросов. Мы отправляем ребенка в государство-агрессор, которое развязало войну, в страну, где людей буквально принуждают воевать. И мы отправляем туда гражданина Латвии, наше будущее", — заявила Палкова.

У правозащитницы нет иллюзий, что удастся вернуть этого ребенка, если только он сам не примет решение вернуться в Латвию. При этом возникает множество вопросов, особенно если он несовершеннолетний: есть ли средства и позволят ли ему покинуть эту страну.

В практике Палковой недавно был и еще один похожий случай. В декабре мать с 12-летним ребенком, который учился в одной из лучших школ Латвии, уехала в Россию. В январе сиротский суд решил лишить мать прав, а ребенка оставить с отцом — гражданином Латвии. Но было уже поздно — ребенок находился за границей. При этом отец заранее предупреждал сиротский суд и другие учреждения, однако из-за бюрократических процедур, хотя прошло всего около месяца, последствия могут оказаться необратимыми — ребенок больше не находится в Латвии.