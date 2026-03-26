Чтобы приобрести новые шины для автомобиля, владельцу авто в Латвии вскоре придется открыть кошелек шире — с введением антидемпинговой пошлины китайские шины больше не будут доступны по бюджетным ценам. Цены, вероятно, вырастут и на шины, произведенные в других странах.

Цены уже выросли

Как сообщает компания Inter Cars Latvija, уже в 2025 году Европейская комиссия начала подготовку антидемпинговых процедур в отношении произведенных в Китае шин, импортируемых для торговли в Европе. Официально эта процедура началась в мае прошлого года, однако на практике новая антидемпинговая пошлина на китайские шины может быть введена в июле этого года, возможно, с обратной юридической силой на три месяца.

«Когда будет введена антидемпинговая пошлина, рост цен будет однозначно ощутим. Во-первых, подорожают сами шины, произведенные в Китае», — говорят эксперты компании.

Но на этом изменения на рынке не закончатся. Если сейчас прибыль европейских производителей снижается из-за влияния дешевой китайской продукции, а после введения антидемпинговой пошлины китайские шины станут примерно на треть дороже, у европейцев может возникнуть желание компенсировать потерянную прибыль и повысить также свои цены.

Эксперты поясняют, что в настоящее время рост цен на шины уже составляет 3–5%, однако делать долгосрочные прогнозы невозможно. Конфликт в Иране и скачок цен на нефть окажут влияние абсолютно на всех производителей шин и на цены продукции. Например, в производстве каучука используются побочные продукты переработки нефти.

В Латвии главным фактором выбора остается цена

В настоящее время рынок шин в Латвии можно условно разделить на четыре сегмента — премиальный, средний, экономический и бюджетный.

Сейчас нет официальных данных, которые точно показывали бы, какой процент проданных в Латвии шин составляет продукция китайского происхождения, а какой — продукция других стран. Однако бюджетный сегмент шин является доминирующим в Латвии — он занимает примерно 60% от общей доли рынка.