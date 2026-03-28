? «Речь идет о медицинской страховке. Я всю жизнь работал наемным рабочим, и медицинский полис для меня всегда приобретал работодатель. Но сейчас, в предпенсионном возрасте, у меня нет ни работодателя, ни надежды, что в ближайшем будущем он появится. Пока пользуюсь полисом, который приобрел для меня последний работодатель, но эта страховка тоже через некоторое время закончится и, очевидно, придется покупать полис за собственные деньги.

Не могли бы специалисты отрасли ответить на такие вопросы:

как приобретается такая страховка?

Как выяснить, какая именно медицинская страховка нужна конкретно мне?

Есть ли возможность где-то в одном месте сравнить предложения, или нужно обзванивать все страховые компании, прежде чем выбрать ту, у которой купить полис?

Существуют ли какие-то скидки по страхованию здоровья для каких-то определенных категорий жителей — например, для пенсионеров, для безработных, для малоимущих, для людей предпенсионного возраста и т. д.

На что надо обратить особое внимание, когда приобретаешь страховой полис? Спрашиваю, потому что слышал, что в договорах часто есть какие-то важные вещи, на которые можно не обратить внимание, поскольку они написаны маленькими буквами».

Сандия Шайцане, представитель Латвийской Ассоциации страховщиков (LAA)

В Латвии полис страхования здоровья можно приобрести в трех страховых компаниях, точнее, в их латвийских филиалах – ERGO Life Insurance SE, If P&C Insurance AS и Compensa Life Vienna Insurance Group SE.

Индивидуальные программы

«Разным» медицинское страхование не бывает – это конкретный вид страхования. Варьироваться может только объем покрытия в зависимости от выбранной программы. Страховая компания может предлагать различные программы - например, только базовую программу, или базовую и дополнительные программы - такие, как стоматология, реабилитация, вакцинация. Однако чем больше программ и чем шире их покрытие, тем дороже будет сама страховка.

Стандартной платформы для сравнения не существует: медицинское страхование – это вид страхования, при котором предложение составляется индивидуально, и соответственно рассчитывается страховая премия (стоимость полиса). Поэтому человеку, желающему приобрести полис, нужно связаться с каждой страховой компанией отдельно. Представитель страховой компании попросит заполнить анкету о состоянии здоровья клиента, и на основе этого будет составлено индивидуальное предложение.

Чем выше риски — тем дороже

Также не существует каких-либо скидок для определенных категорий людей (пенсионеры, безработные и т. д.); как уже упоминалось выше, медицинское страхование — это вид страхования, при котором для каждого клиента индивидуально как оцениваются риски, так и рассчитывается страховая премия. Чем больше потенциальных рисков (то есть, чем больше проблем со здоровьем у человека), тем выше будет премия.

Важный момент: заполняя анкету при приобретении страхового полиса, ни в коем случае нельзя скрывать что-либо о состоянии своего здоровья или, тем более, обманывать; если впоследствии при подаче заявления на компенсацию будет обнаружено, что клиент изначально ввел в заблуждение страховую компанию касательно своего здоровья, страховщик может отказать в выплате возмещения.

Читайте договор!

И, наконец, о заключении договора. Хотя правила страхования обычно занимают несколько страниц, их все равно следует прочитать полностью. Если прочитать весь договор для клиента кажется слишком сложным, следует ознакомиться хотя бы с информационным документом о продукте — это краткое описание основных условий договора, которые обычно занимают примерно полторы страницы формата А4.

Особое внимание следует уделить тем страховым программам, которые вы приобретаете – их описание обычно прилагается к полису. В описании к программам указывается, какие платные услуги покрывает страховщик и в каких пределах. Например, если указано, что консультация у врача-специалиста покрывается на сумму 45 евро, а необходимая клиенту консультация стоит 55 евро, то страховщик возместит 45 евро, но клиенту придется доплатить 10 евро самому.

Также перед получением медицинской услуги следует уточнить, требуется ли направление от семейного врача или специалиста; это обычно указывается в страховой программе. Если планируется операция или лечение в стационаре, перед этим следует выяснить, требуется ли согласование со страховщиком. Также обязательно следует ознакомиться с исключениями — случаями, которые страховка НЕ покрывает. И во всех случаях, если возникли какие-либо неясности, следует связаться с представителем страховой компании и все уточнить ДО получения услуги.