Малоимущих и нуждающихся в стране стало больше 1 402

Наша Латвия
Дата публикации: 28.03.2026
Малоимущих и нуждающихся в стране стало больше
ФОТО: LETA

В конце февраля этого года в Латвии было 41 825 человек со статусом малоимущего, что на 1,6% больше, чем в конце января, свидетельствуют данные Министерства благосостояния, пишет ЛЕТА.

Одновременно в конце февраля в стране было 16 830 человек со статусом малообеспеченного, что на 4,3% больше, чем в конце января.

Порог дохода для признания домохозяйства малоимущим определяется на уровне 50% от медианного дохода. В 2026 году этот порог для первого или единственного человека в домохозяйстве составляет 425 евро, для остальных членов домохозяйства — 298 евро.

В свою очередь, порог дохода для признания домохозяйства малообеспеченным каждая самоуправление вправе устанавливать не выше 80% от медианного дохода, но не ниже порога для малоимущего домохозяйства.

Максимальный порог дохода для малообеспеченного домохозяйства в 2026 году для первого или единственного человека составляет 680 евро, для остальных членов домохозяйства — 476 евро.

#Латвия #доходы #экономика #статистика #бедность
