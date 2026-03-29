В Латвии реновация и утепление жилых зданий уже несколько лет остаются актуальным, но недостаточно решаемым вопросом.

Хотя энергоэффективность и устойчивое строительство являются приоритетами Европейского союза, в Латвии прогресс в этой сфере происходит медленно. Это влияет как на качество жизни жителей, так и на размер коммунальных платежей и техническое состояние зданий в долгосрочной перспективе.

Как отмечает исполнительный директор «Civinity Group» Тадас Матёшайтис, темпы утепления домов в Латвии по-прежнему слишком низкие: «В Латвии существует довольно серьёзная проблема с утеплением и реновацией домов — очень небольшое их количество модернизируется, и это во многом связано с доступностью финансирования и осторожностью жителей». Для сравнения — в Литве «Civinity» в настоящее время реализует около 50 проектов по реновации зданий, что свидетельствует о значительно более высоких темпах модернизации по сравнению с Латвией.

Почему реновация идёт так медленно?

Одной из главных причин является доступность финансирования и отношение общества. Хотя ранее были доступны государственные и европейские гранты, они были исчерпаны очень быстро. Финансирование в размере примерно 170 миллионов евро было зарезервировано всего за месяц, что указывает на высокий спрос, но также и на его недостаточность.

Кроме того, жители часто опасаются долгосрочных обязательств. Реновация означает временное увеличение платежей, что многим кажется рискованным, особенно в условиях экономической неопределённости. Однако такой подход зачастую является краткосрочным мышлением — неутеплённые здания в долгосрочной перспективе приводят к большим расходам.

Т. Матёшайтис подчёркивает, что необходимо менять мышление: жителям следует рассматривать реновацию как инвестицию в будущее, а не только как дополнительные расходы сегодня.

Энергоэффективность и снижение счетов

В Латвии по-прежнему имеется большое количество многоквартирных домов, построенных в советское время, техническое состояние которых ухудшается. Эти здания не соответствуют современным требованиям энергоэффективности и потребляют значительно больше тепловой энергии, чем обновлённые дома.

Утепление позволяет существенно снизить счета за отопление, что особенно актуально в условиях колебаний цен на энергоресурсы. Кроме того, реновация улучшает комфорт проживания — снижает влажность, риск появления плесени и улучшает микроклимат в помещениях.

Важно также понимать, что реновация — это не только утепление фасада. Она включает в себя обновление крыши, инженерных коммуникаций, теплотрасс и других важных элементов. Как отмечают специалисты по управлению недвижимостью, многие здания в Латвии сейчас находятся «в очень плохом состоянии», и им необходима полноценная реновация, а не только косметические улучшения.

Новые решения и государственная поддержка

Позитивным является то, что в ближайшие годы планируется внедрение новых финансовых инструментов. Это могут быть более выгодные кредитные решения с государственной поддержкой, которые помогут жителям начать проекты реновации без значительной финансовой нагрузки на начальном этапе.

Также тестируются новые технологии — в Латвии уже экспериментально обновляются несколько домов с использованием более современных и быстрых методов. Такие подходы могут стать важным переломным моментом, так как они сокращают как сроки, так и стоимость реновации.

Тем не менее, как подчёркивают эксперты отрасли, ключевым фактором остаётся инициатива самих жителей. Без решения собственников квартир проекты реновации не могут быть реализованы.

Реновация как вопрос безопасности

Важно подчеркнуть, что реновация зданий — это не только вопрос экономики или комфорта, но и вопрос безопасности. Устаревшие инженерные коммуникации, изношенные крыши и конструкции могут привести к аварийным ситуациям. «Часто жители откладывают необходимые ремонтные работы до тех пор, пока не происходят поломки, аварии или даже катастрофы. Это приводит к гораздо большим затратам, чем своевременное выявление и устранение проблем — то есть реновация», — добавляет Т. Матёшайтис.

По словам специалистов, реновация жилых зданий в Латвии является насущной необходимостью. Она снижает потребление энергии, улучшает качество жизни и повышает безопасность зданий. Хотя существуют финансовые и организационные препятствия, они постепенно решаются.

Главным вызовом по-прежнему остаётся отношение жителей и собственников квартир, а также их готовность принимать долгосрочные решения. Без активного участия темпы реновации существенно не возрастут. Поэтому важны не только государственная поддержка и новые финансовые инструменты, но и повышение осведомлённости общества о значении реновации в будущем.