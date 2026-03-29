К зданию Сейма эти люди пришли на прошлой неделе с большим количеством разных плакатов. А еще — с надеждой, что народные избранники их услышат, и главное — сделают то, о чем эти люди просят - возможность людям с диабетом 1-го типа нормальный образ жизни, доступный всем остальным. Тем более, что сегодня чисто технически это вполне возможно.

Тихий, коварный, страшный

Внесем ясность, так как побывав на пикете у Сейма, стало понятно, что мало кто осознает глубину проблемы, не столкнувшись с ней напрямую. Существуют два типа диабета: 1-го и 2-го.

При диабете 2-го типа клетки теряют чувствительность к инсулину (инсулинорезистентность); это часто связано с возрастными изменениями, не слишком здоровым образом жизни и т. п., и тут могут помочь когда таблетки, когда инъекции, а иногда даже просто диета.

Иное дело - диабет 1-го типа, который поражает именно детей и молодых людей. Это аутоиммунное заболевание, при котором поджелудочная железа вообще не вырабатывает инсулин.

Болезнь способна буквально разрушить организм, нанося невосполнимый урон всем жизненно важным органам. Гипогликемическая и гипергликемическая кома, слепота, сердечно-сосудистая и почечная недостаточность, ампутации — вот далеко не полный список рисков, которым подвержены пациенты с этим коварным заболеванием, если лечения нет или если оно производится неправильно.

Над человеком с 1-м типом диабета ежедневно, ежечасно дамокловым мечом висят вопросы: не нужна ли срочно доза инсулина? Или наоборот, не случилась ли передозировка? Не нужно ли как можно быстрее съесть что-то сладкое, чтобы, чего доброго, не упасть в обморок?

Поэтому постоянный мониторинг уровня сахара в крови - по 5-6 раз в день как минимум — это вопрос жизни. И на протяжении всего дня приходится неоднократно прокалывать палец, чтобы запустить капельку крови на тест-полоску, получить данные глюкометра, рассчитать необходимую дозу инсулина и ввести ее себе при помощи специальной «инсулиновой ручки».

И так — всю жизнь; можно только догадываться, каково при этом полноценно работать, учиться, вести активный образ жизни...

Мечта о несбыточном?

К счастью, медицинские технологии постоянно развиваются. И для облегчения жизни людей с диабетом 1-го типа вот уже четверть века назад придуман замечательный комплекс из двух устройств (плюс аксессуары к ним): датчик непрерывного мониторинга уровня глюкозы и инсулиновая помпа. Датчик крепится к телу и круглосуточно отображает на экране телефона информацию об уровне глюкозы в крови, а помпа непрерывно подает инсулин под кожу через тонкую трубку, позволяя дозировать его гораздо точнее, чем при использовании обычной «инсулиновой ручки».

Благодаря датчику и помпе человек с диабетом 1-го типа может вести образ жизни, практически не отличающийся от образа жизни здорового человека. Это не только и не столько вопрос комфорта, сколько здоровья и жизни.

Все бы ничего — но уж очень дорого. Как говорили участники пикета, комплект (помпа, датчик, резервуары для инсулина, соединительные шланги), — обойдется его владельцу в среднем примерно в 300 евро в месяц. Понятно, что среднестатистическому латвийцу с зарплатой чуть выше минимальной таких расходов не потянуть. А уж если диабет 1-го типа не у одного, а у нескольких членов семьи — тем более.

В странах ЕС (в том числе в Литве и Эстонии) такие комплекты предоставляются всем жителям с диабетом 1-го типа за счет государства. В Латвии — только определенным группам: беременным и пациентам, перенесшим ампутации вследствие диабета. Также датчики компенсируются до достижения 18 лет, а инсулиновые помпы – до 24 лет.

Однако, — в отличие от государственной поддержки, болезнь не исчезает и после 24 лет. По информации Латвийской Ассоциации диабета, число людей с диабетом 1 типа, не получающих финансируемые государством технологии, составляет 5878 человек. Из них 3089 — люди трудоспособного возраста.

«Жизнь не сладкая, где деньги на наши сенсоры?»

Речевка, которую дружно и слажено скандировали участники пикета, эхом разносилась по Старому городу. За ней следовали другие — адресованные как к политикам, так и конкретно к министру здравоохранения Хосаму Абу Мэри. Пикетчики — люди с диабетом 1-го типа и поддерживающие их друзья и близкие, — держали в руках плакаты, содержание которых отражало одну и ту же мысль: ВСЕ жители имеют право на нормальную жизнь, и уж если придуманы технические средства, при помощи которых такую жизнь им можно обеспечить, государство ДОЛЖНО найти на это средства. Для всех, а не только для отдельных групп.

Осознавая, что на это потребуются немалые средства, участники пикета приводили свои аргументы — надо признать, очень весомые. Например, статистические данные, свидетельствующие, что благодаря использованию датчиков и помп при контроле диабета 1 типа происходит:

на 49% меньше госпитализаций;

на 39% меньше гипогликемических и гипергликемических ком;

на 56% меньше кетоацидоза;

на 51% меньше риска гипогликемии.

на 42% меньше смертности от сердечно-сосудистых заболеваний;

на 45% меньше смертей от иных сопутствующих диабету осложнений;

на 75% меньше случаев гипогликемии.

То есть, меньше случаев, когда необходимо лечение в стационаре, меньше вызовов «неотложки» - экономия прямых расходов налицо. А ведь есть и косвенные – нетрудоспособность, пенсии по инвалидности, необходимость социальной поддержки…

Пикетчики подчеркивали: обеспеченный необходимой технической «экипировкой», человек с диабетом 1-го типа может вносить немалый вклад в благосостояние страны. Так что даже если отбросить чисто человеческую составляющую (отбрасывать которую в цивилизованном обществе недопустимо в принципе) и учитывать лишь экономический фактор, обеспечить людей нужными для поддержания здоровья устройствами государству ВЫГОДНО.

Вопрос приоритетов

Интересно было наблюдать за реакцией депутатов, которые в тот день шли на очередное заседание Сейма. Кто-то пробежал мимо пикета рысцой, всем своим видом показывая, что озабочен чем-то гораздо более важным. Кто-то останавливался, сочувствовал, демонстрировал знакомство с проблемой (правда, путая диабет первого и второго типов) и соглашался, что решать данный вопрос можно и нужно — надо лишь правильно расставить приоритеты в государственном бюджете...

Вот только кто и как скоро начнет их расставлять? Кто проанализирует, наконец, насколько рационально расходуются средства налогоплательщиков — причем годами? Нужен ли, к примеру, в сравнительно небольшой стране огромный административный аппарат, тем более при нынешнем развитии цифровых технологий? Может быть, можно сэкономить на финансировании некоторых НГО и фондов, полезность деятельности которых для жителей, мягко говоря, весьма туманна? Или установить, наконец, ЛИЧНУЮ финансовую ответственность за разбазаривание государственных средств?

Очевидно, такая «ревизия» могла бы выявить, где можно (и нужно!) сократить государственные расходы. И тогда средств наверняка бы хватило — и не только на датчики и помпы для людей с диабетом 1-го типа, но и на многое другое.