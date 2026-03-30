Оставаться дома, закрыть окна и двери: в двух краях Латвии жителей предупредили о возможной угрозе от беспилотника (дополнено) 7 3873

Наша Латвия
Дата публикации: 30.03.2026
BB.LV
Изображение к статье: Оставаться дома, закрыть окна и двери: в двух краях Латвии жителей предупредили о возможной угрозе от беспилотника (дополнено)
ФОТО: пресс-фото

Вечером понедельника жителей Балвского и Лудзенского краёв предупредили о возможной угрозе от дрона в воздушном пространстве, свидетельствует информация в приложении 112 Latvija, а также на сайте «112.lv», пишет ЛЕТА.

Жители соответствующих краёв сообщили агентству ЛЕТА, что получили предупреждение на свои мобильные телефоны в виде сообщения Cell Broadcast (сотовое вещание).

Национальные вооружённые силы призывают жителей Балвского и Лудзенского краёв при обнаружении низколетящего, подозрительного или опасного объекта не приближаться к нему, а звонить по телефону 112. Жителям в этих регионах рекомендуется укрыться внутри зданий или оставаться в помещениях, закрыть окна и двери.

Дополнительная информация о действиях в подобных ситуациях доступна на портале «Sargs.lv», созданном Министерством обороны.

fxv.jpg

НВС: у границы Латвии зафиксирован иностранный беспилотник; угроза завершилась

В 21:37 Национальные вооружённые силы сообщили через соцсети, что зафиксировали иностранный беспилотный летательный аппарат вблизи латвийско-российской границы, недалеко от территорий Лудзенского и Балвского краёв.

Для оперативного информирования жителей в соответствующих регионах было задействовано сотовое оповещение. Беспилотник не входил в воздушное пространство Латвии.

После того как объект удалился от границы Латвии, через систему сотового вещания было разослано сообщение об окончании угрозы.

Национальные вооружённые силы продолжают следить за ситуацией и готовы незамедлительно реагировать.

Как сообщалось ранее, на прошлой неделе во все три страны Балтии залетели и взорвались дроны. Вероятно, они были направлены на цели в России в ходе обороны Украины от российской агрессии, однако сбились с курса или были отклонены средствами радиоэлектронной борьбы.

В воздушное пространство Латвии один из дронов в ночь на среду залетел со стороны России и взорвался в Краславском крае примерно в километре от центра волости Сварини, а другой кратковременно залетел со стороны Беларуси и направился в сторону России.

После этого в публичном пространстве развернулась дискуссия о необходимости своевременно информировать жителей в подобных случаях с помощью сообщений Cell Broadcast (сотовое вещание). Государственная пожарно-спасательная служба ранее сообщала, что соответствующий текст предупреждения об угрозе в воздушном пространстве уже подготовлен.

Cell Broadcast (сотовое вещание / šūnu apraide) — это технология мгновенной рассылки сообщений на все мобильные устройства, находящиеся в зоне действия определенных базовых станций. В отличие от SMS, она работает по принципу радио: оповещения приходят за секунды даже при перегрузке сети, не требуя интернета, и отображаются с громким звуком.

