Вечером понедельника жителей Балвского и Лудзенского краёв предупредили о возможной угрозе от дрона в воздушном пространстве, свидетельствует информация в приложении 112 Latvija, а также на сайте «112.lv», пишет ЛЕТА.
Жители соответствующих краёв сообщили агентству ЛЕТА, что получили предупреждение на свои мобильные телефоны в виде сообщения Cell Broadcast (сотовое вещание).
Национальные вооружённые силы призывают жителей Балвского и Лудзенского краёв при обнаружении низколетящего, подозрительного или опасного объекта не приближаться к нему, а звонить по телефону 112. Жителям в этих регионах рекомендуется укрыться внутри зданий или оставаться в помещениях, закрыть окна и двери.
Дополнительная информация о действиях в подобных ситуациях доступна на портале «Sargs.lv», созданном Министерством обороны.
НВС: у границы Латвии зафиксирован иностранный беспилотник; угроза завершилась
В 21:37 Национальные вооружённые силы сообщили через соцсети, что зафиксировали иностранный беспилотный летательный аппарат вблизи латвийско-российской границы, недалеко от территорий Лудзенского и Балвского краёв.
Для оперативного информирования жителей в соответствующих регионах было задействовано сотовое оповещение. Беспилотник не входил в воздушное пространство Латвии.
После того как объект удалился от границы Латвии, через систему сотового вещания было разослано сообщение об окончании угрозы.
Национальные вооружённые силы продолжают следить за ситуацией и готовы незамедлительно реагировать.
❗️ Konstatēts ārvalsts bezpilota lidaparāts pie Latvijas robežas; apdraudējums noslēdzies— NBS (@Latvijas_armija) March 30, 2026
30.martā Nacionālie bruņotie spēki konstatēja ārvalsts bezpilota lidaparātu netālu no Latvijas–Krievijas robežas, Ludzas un Balvu novadu teritorijas tuvumā.
Iedzīvotāju operatīvai…
Как сообщалось ранее, на прошлой неделе во все три страны Балтии залетели и взорвались дроны. Вероятно, они были направлены на цели в России в ходе обороны Украины от российской агрессии, однако сбились с курса или были отклонены средствами радиоэлектронной борьбы.
В воздушное пространство Латвии один из дронов в ночь на среду залетел со стороны России и взорвался в Краславском крае примерно в километре от центра волости Сварини, а другой кратковременно залетел со стороны Беларуси и направился в сторону России.
После этого в публичном пространстве развернулась дискуссия о необходимости своевременно информировать жителей в подобных случаях с помощью сообщений Cell Broadcast (сотовое вещание). Государственная пожарно-спасательная служба ранее сообщала, что соответствующий текст предупреждения об угрозе в воздушном пространстве уже подготовлен.
Cell Broadcast (сотовое вещание / šūnu apraide) — это технология мгновенной рассылки сообщений на все мобильные устройства, находящиеся в зоне действия определенных базовых станций. В отличие от SMS, она работает по принципу радио: оповещения приходят за секунды даже при перегрузке сети, не требуя интернета, и отображаются с громким звуком.
