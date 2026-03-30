Государство должно было выкупить земли, необходимые для проекта «Rail Baltica», согласно плану ещё несколько лет назад. Около 600 таких объектов до сих пор даже не начали отчуждать. Процесс начат в 266 случаях, однако часть сделок приостановлена. Один из таких объектов — единственное жильё семьи Мунчсов в Кекавском крае. Более года назад государство уведомило их, что недвижимость необходима для нужд «Rail Baltica», однако с тех пор несколько раз меняло своё решение, сообщает передача «Nekā personīga» (ТВ3).

Трасса «Rail Baltica» пересечёт Даугаву — на одном берегу находится Кекавский край, на другом — Саласпилсский край. Однако жители этой территории уже годами находятся в неопределённости: выкупит ли государство их собственность или нет, сообщает ТВ3.

Линда и Мадарс купили дом в волости Даугмале Кекавского края в 2018 году. С тех пор это их единственное жильё, где они живут с тремя детьми. Они знали, что в будущем рядом пройдёт трасса «Rail Baltica», но это не казалось проблемой. Рядом находятся Даугмальское городище и берег Даугавы. Семья посадила туи, которые должны были со временем снижать шум от дороги, обустроила футбольное поле и начала строить гараж.

"Тогда было известно, что железная дорога пройдёт там, в 300 метрах. В тот момент это не казалось препятствием. Пока она не зашла к нам во двор", — говорит жительница Кекавского края Линда Мунча.

При проектировании моста через Даугаву планы реализаторов «Rail Baltica» изменились — чтобы по мосту можно было направить и автомобильное движение, его решили строить на двух уровнях, соединяя Рижскую окружную дорогу с Кекавским краем. Вокруг дома семьи началась активность: проводились измерения, раскопки и исследования.

"С 2022 года нам постоянно присылали информационные письма о том, что будут проходить различные работы — геодезия, исследования, археологические раскопки вокруг нашего дома и на нашей территории. Мы впускали их, позволяли проводить измерения и исследования", — рассказывает Линда Мунча.

"Насыпь планируется вот в этом углу. Это затрагивает дом — видите, здесь уже нанесены отметки. Этот участок фактически уже разделён на несколько частей, он больше не является единым", — говорит житель Кекавского края Мадар Мунчс.

По его словам, железная дорога пройдёт через поле вдоль забора, а через дорогу будет построен мост. "Как только появляется мост, нужна насыпь. И она заходит на нашу территорию".

В январе 2025 года семья получила официальное письмо о начале процесса отчуждения.

"Нам сообщили, что наша собственность необходима для общественных нужд и будет отчуждена. Мы понимали, что выбора нет, и не создавали препятствий. Мы шли навстречу, соглашались на всё и ждали, что процесс пройдёт максимально щадяще", — говорит Линда Мунча.

В начале июля реализатор проекта ООО «Eiropas dzelzceļa līnijas» уведомил семью о размере компенсации. Однако уже в конце месяца пришло новое письмо — процесс приостанавливается, так как возможны изменения в проекте моста.

Документы свидетельствуют, что в августе компании «Eiropas dzelzceļa līnijas» и «RB Rail» пришли к выводу, что объект необходим в любом случае, с чем согласилось и Министерство сообщения. В сентябре семье сообщили о возобновлении отчуждения, однако в ноябре процесс вновь был остановлен.

В январе этого года министерство сообщило, что ясности по-прежнему нет, а решение будет принято в ближайшее время. В начале марта семье заявили, что отчуждение продолжаться не будет.

"Главный аргумент, почему процесс остановили, — чтобы необоснованно не ограничивать наши права собственности. Но это звучит странно: как можно не ограничивать наши права, если они уже ограничены с момента начала процесса? Мы больше не чувствуем себя хозяевами и не знаем, сколько это будет длиться — завтра, через пять или десять лет", — говорит Линда Мунча.

Член правления ООО «Eiropas dzelzceļa līnijas» Янис Наглис отмечает, что проблема связана с проектом двойного моста через Даугаву. По его словам, первоначальный проект оказался значительно дороже, чем ожидалось.

Ранее сообщалось, что стоимость моста может достигать около 800 миллионов евро. Сейчас рассматриваются более дешёвые решения — вероятно, железная дорога и автомобильное движение будут размещены на одном уровне, а не на двух.

"Пересматривая технические решения, есть небольшая вероятность изменения затрагиваемых земельных участков. Однако, скорее всего, независимо от выбранного варианта этот участок всё равно будет необходим", — говорит Наглис.

Министр сообщения Атис Швинка заявил, что в ближайшее время правительству будет представлен информационный доклад с возможными решениями. Евросоюз уже выделил 51 миллион евро на строительство восьми опор моста, однако работы у Саласпилса ещё не начались, и средства могут быть потеряны. Ведутся переговоры с Европейской комиссией о дополнительном финансировании.

Несмотря на это, реализаторы проекта по-прежнему считают, что участок семьи Мунчсов будет необходим. Однако без решения правительства никто не решается продолжать отчуждение.

"Все вовлечённые стороны стараются действовать осторожно. Мы видим, что дисциплинарные дела и расследования инициируются очень быстро, поэтому каждый старается всё сделать максимально безопасно", — говорит Наглис.

Семья приобрела дом в кредит и продолжает его выплачивать. Продать недвижимость они не могут, так как потенциальные покупатели не готовы платить адекватную цену за дом, который может быть снесён. Владельцы также не знают, стоит ли менять устаревший котёл отопления, поскольку не уверены, будут ли жить здесь в следующем сезоне.

"С момента уведомления об отчуждении всё остановилось, потому что нет смысла что-либо вкладывать. Мы понимаем, что инвестировать сюда нельзя, — говорит Линда Мунча. - Мы сделали всё, что от нас требовало государство, и хотели бы получить такое же отношение в ответ".

Полтора года назад правительство решило отложить планы по соединению «Rail Baltica» с Ригой. На участке от Мисы до Риги процесс отчуждения земли тогда уже начался, но сейчас также приостановлен. Владельцы могут рассчитывать, что в ближайшие годы их имущество не будет изъято, однако строить долгосрочные планы они не могут.