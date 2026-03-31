Пока неизвестно, какой летательный аппарат вечером в понедельник со стороны России приблизился к воздушному пространству Латвии, заявил в интервью программе TV3 «900 секунд» министр обороны Андрис Спрудс, пишет ЛЕТА.

Он сообщил, что информация о прошедшей ночи в настоящее время ещё собирается, и видно, что "также на стороне Эстонии наблюдалось активное, интенсивное движение". Однако конкретный летательный аппарат, приблизившийся к воздушному пространству Латвии, не был идентифицирован, и информация о нём ещё оценивается.

Министр повторил ранее высказанную мысль о том, что точно определить, какой именно объект фиксируется радарами, непросто. По определённым параметрам можно установить сходство и с большой вероятностью предположить, что это дрон, однако определить его происхождение невозможно. Поэтому остаётся лишь предполагать, что летательный аппарат может быть связан с начатой Россией войной против Украины, и нельзя исключать, что это мог быть украинский дрон, запущенный в рамках законной самообороны против российских атак, однако всё это пока лишь предположения, отметил Спрудс.

Комментируя задействование системы сотового оповещения, он признал, что это, очевидно, соответствовало ожиданиям общества, поскольку в настоящее время ещё ищется баланс, в каких ситуациях такие уведомления следует рассылать, а в каких — нет. Он вновь подчеркнул, что первоначальная информация об угрозе не всегда может быть точной, и вполне возможно, что за дрон могли принять, например, стаю птиц или другой безвредный объект.

Как сообщалось, в понедельник вечером латвийская армия зафиксировала беспилотный летательный аппарат иностранного государства недалеко от латвийско-российской границы, вблизи территорий Лудзенского и Балвского краёв. Для оперативного информирования жителей в соответствующих регионах была задействована система сотового оповещения.

Летательный аппарат не входил в воздушное пространство Латвии. После его удаления от границы Латвии было разослано сообщение об окончании угрозы.

Несколько жителей Балвского края подтвердили агентству ЛЕТА, что получили на своих мобильных телефонах сообщения системы оповещения как о возможной угрозе, так и о её завершении.

Как наблюдало агентство ЛЕТА, первоначальная информация с призывом к жителям Балвского и Лудзенского краёв при обнаружении низколетящего, подозрительного или опасного объекта не приближаться к нему, а звонить по номеру 112, также была доступна в мобильном приложении "112 Latvija" и на интернет-сайте "112.lv", однако позже этот сайт временно не работал.

Как сообщалось, на прошлой неделе во всех трёх странах Балтии залетели и взорвались дроны. Вероятнее всего, они были направлены по целям в России в рамках обороны Украины от российской агрессии, но сбились с курса или были отклонены средствами радиоэлектронной борьбы.

В воздушное пространство Латвии дрон в ночь на среду залетел со стороны России и взорвался в Краславском крае примерно в километре от центра волости Сварини, а другой кратковременно вошёл со стороны Беларуси и направился в сторону России.

После этого в публичном пространстве развернулась дискуссия о необходимости своевременного информирования жителей в подобных случаях с помощью системы сотового оповещения. Государственная пожарно-спасательная служба (ГПСС) сообщила, что соответствующий текст сообщения о угрозе в воздушном пространстве уже подготовлен.