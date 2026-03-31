Введение новой модели наценки на лекарства не привело к сокращению числа аптек и аптечных филиалов, а также пока не способствовало открытию новых аптек в менее населенных районах, где их количество недостаточно, несмотря на то, что аптеки в менее населенных районах получают большую государственную поддержку, так как плата за услуги фармацевта выше, пишет Diena.

Таков один из выводов отчета об эффективности новой модели наценки на лекарства.

В отчете говорится, что в настоящее время в Латвийском регистре лекарств зарегистрировано 3635 рецептурных лекарственных препаратов с указанной ценой производителя. Сравнивая заявленные производителем цены на эти лекарства на 2 февраля текущего года и 31 декабря 2024 года, можно увидеть, что для 3285 лекарств, или 90% всех рецептурных лекарств с заявленной ценой производителя, максимально допустимая аптечная цена снизилась, для 344 лекарств, или 9,5%, она увеличилась, а для шести лекарств осталась без изменений.

Анализ данных о ценах на лекарства в различных сегментах и об общих затратах на приобретение лекарств на одного пациента из случайно выбранной корзины позволяет сделать вывод, что с изменением модели личные расходы людей на приобретение рецептурных лекарств снизились.

Анализируя цены на ТОП-200 рецептурных лекарств, министерство установило, что в 2025 году не было выявлено выраженных тенденций изменения цен производителей на рецептурные препараты. В прошлом году цены были снижены на большее количество рецептурных лекарств, чем в 2024 году. Увеличения числа случаев повышения цен производителями по сравнению с 2024 годом не наблюдалось.

Большинство лекарств, цены на которые выросли, - это препараты, аптечная цена которых составляет до пяти евро. В этой ценовой группе цены на рецептурные препараты выросли в среднем на 0,50 евро без НДС, или на 21%. Для рецептурных препаратов по цене от пяти до десяти евро цены в аптеках в основном снизились. Среднее снижение цены в этой ценовой категории составляет 0,92 евро без НДС, или 12%, в то время как среднее повышение цены составляет 0,53 евро, или 8%.

Аптечные цены также в основном снизились для рецептурных препаратов по цене от 10 до 25 евро. Среднее снижение цены в этой ценовой категории составляет 3,27 евро без НДС, или 21%, в то время как среднее повышение цены составляет 1,22 евро, или 11%. Аптечные цены снизились для рецептурных препаратов по цене выше 25 евро, среднее снижение цены составляет 12,61 евро без НДС, или 20%. По оценкам, из-за изменения наценок аптечные цены выросли на рецептурные лекарства стоимостью до 5,02 евро, включая НДС. Это связано с повышением заявленной производителем цены, а не с изменением наценок на лекарства.