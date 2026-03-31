С 1 апреля этого года в Латвии будет запрещено использование самоходных велосипедов (электровелосипедов) и электросамокатов на тротуарах при наличии велосипедной дорожки или проезжей части, а с 30 апреля будут обязательны их регистрация и страхование гражданской ответственности, пишет Diena.

Рижская муниципальная полиция и Дирекция безопасности дорожного движения обещают усилить контроль за соблюдением правил, уделяя особое внимание скорости движения и безопасности.

Сейм еще в ноябре прошлого года принял более строгие требования к электрическим велосипедам, например, установив обязательное наличие у них страховки OCTA. При участии в дорожном движении без страхового полиса владелец такого велосипеда должен быть готов к штрафу от 125 до 200 евро.

Новые требования также устанавливают новые правила регистрации всех средств микромобильности. Штраф в размере от 30 до 70 евро будет применяться за управление незарегистрированным самоходным велосипедом. Для прокатных самокатов общего пользования будут введены дополнительные меры безопасности - проверка удостоверения личности и тест на реакцию.

Следует помнить, что такие самокаты не разрешается использовать несовершеннолетним.

Поправки также предусматривают порядок передвижения со спортивным и развлекательным инвентарем - роликовыми коньками и моноколесами. Езда по тротуару разрешена только в исключительных случаях - например, для детей или в ситуациях, когда движение по проезжей части опасно.

Также установлены возрастные ограничения: ездить на электрическом велосипеде можно с 10 лет, с 14 лет - на других подобных транспортных средствах. До 17 лет (включительно) обязательны права на управление велосипедом или любым другим транспортным средством. Несовершеннолетние должны обязательно носить шлем.