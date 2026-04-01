В повестке безопасности Латвии дроны появляются все чаще — и как технологическая возможность, и как потенциальная угроза. После инцидентов с беспилотниками, залетевшими на территорию Латвии, возникает вопрос: насколько развиты наши возможности контролировать такие риски, каковы реальные возможности дронов и насколько легко их можно использовать в злонамеренных целях.

Сейчас развитие дронов идет быстрее, чем развитие антидроновых технологий, заявил в интервью программе TV3 «900 sekundes» руководитель производителя дронов NEWT21, бывший госсекретарь Министерства обороны Янис Гарисонс.

«Технологии развиваются стремительно, и, на мой взгляд, военные структуры не успевают за ними. Раньше именно вооруженные силы были заказчиками, и технологии развивались по десять лет — медленно. Что происходит сейчас? Технологическое развитие в сфере дронов идет само по себе. Война в Украине и украинские инновации все это дополнительно ускоряют», — сказал Гарисонс.

Комментируя недавние инциденты с дронами в странах Балтии, он допустил, что Россия перехватила направленные против нее украинские дроны и, создав помехи в их работе, изменила направление их полета. «Мы видим все более массовое применение дронов, скоро увидим и рои. Проблема в том, что развитие дронов идет быстрее, чем развитие антидроновых технологий», — добавил Гарисонс.