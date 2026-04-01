Депутаты Сейма в среду утвердили подготовленные Министерством земледелия поправки к закону о сельском хозяйстве и развитии села, которые предусматривают продление запрета на импорт сельскохозяйственной продукции и кормов из России и Беларуси до 1 июля 2027 года.

Импорт отдельных видов сельскохозяйственной продукции из России и Беларуси был запрещен с 8 марта 2024 года. Запрет распространяется также на ввоз продукции российского и белорусского происхождения из третьих стран. Ограничение не касается транзита и поставок в другие государства Европейского союза (ЕС).

В то же время ЕС в 2024 и 2025 годах существенно повысил импортные пошлины на сельскохозяйственные и пищевые продукты российского и белорусского происхождения, а также на отдельные виды минеральных удобрений, что еще больше сократило поступление этих товаров на европейский рынок.

Оценивая результаты запрета, Минземледелия отмечает, что импорт сельскохозяйственных товаров из России и Беларуси значительно снизился. Импорт из России за 11 месяцев 2024 года сократился на 30%, а за 11 месяцев 2025 года - еще на 85%. Импорт из Беларуси соответственно уменьшился на 12% и 55%. Подобная тенденция наблюдается также в ЕС в целом.

Министерство подчеркивает, что национальный запрет на импорт вместе с повышенными пошлинами ЕС действует и существенно снижает присутствие продукции стран-агрессоров на рынке.

В то же время ограничения не оказали негативного влияния на доступность продовольствия в Латвии, и страна способна полностью обеспечить себя основными сельскохозяйственными продуктами.

Министерство подчеркивает, что по многим группам продуктов уровень самообеспеченности существенно превышает 100%. В 2024 году уровень самообеспечения Латвии зерновыми продуктами составлял 310%, мясом крупного рогатого скота и продуктам из него - 261%, яйцами - 180%, молоком и молочными продуктами - 139%.