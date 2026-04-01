Пальмы обнаружены в роще между Лиепаей и самым маленьким городком Латвии – Дурбе. По одной из версией в конце 1990-х здесь во время отдыха ели кокосы иностранные моряки. Семена попали в благодатную почву, согреваемую термальными источниками. И в результате мы получили плодоносящие пальмы.

По другой версии тенденция более обширная – речь идет об изменении флоры Латвии, вызванном повышением средней круглогодичной температуры.

Как бы то ни было, знакомьтесь: характерные признаки пальм, которые в долгосрочной перспективе могут заменить в лесах Латвии типичные для наших широт сосны и березки – это высокий стройный ствол без веток и длинные перистые листья. Так что, привыкайте и не вздрагивайте, когда отправившись в лес за грибами, наткнетесь на кокос.

В Ассоциации сельскохозяйственных организаций Латвии уже заговорили об экспериментальной высадке пальм на нынешних рапсовых полях, а также о попытке выращивание апельсинов вместо яблок и груш.

Вместе с флорой постепенно изменится и фауна. Отступающих на север гусей и лебедей могут сменить пеликаны и фламинго. В волнах Рижского залива мы сможем заметить дельфина-афалину, а в болотах Курземе крокодилов и/или аллигаторов.

Остается открытым вопрос о влиянии глобального потепления на энергетику: с одной стороны прогнозируется экономия горючего для зимнего отопления, с другой – рост потребления энергии, требуемой для кондиционирования воздуха летом.

Для решения всех этих вопросов при Правительстве Латвийской Республики планируется создать Комитет для изучения проблем, вызванных климатическими изменениями. Ну, а простым жителям рекомендуется прятать в шкафы шубы и искать панамки.