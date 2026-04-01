В Силмалской волости Резекненского края в среду обнаружены обломки дрона пока неустановленного происхождения, сообщили агентству ЛЕТА в Государственной полиции.

Сегодня один из жителей сообщил по единому номеру экстренной помощи 112, что в Силмалской волости, возможно, найдены обломки беспилотного летательного аппарата.

Полиция незамедлительно выехала на место происшествия и подтвердила полученную информацию.

В настоящее время на месте работают полиция совместно с Национальными вооружёнными силами (НВС) и муниципальной полицией Резекненского края. Территория происшествия оцеплена.

Обломки не являются взрывоопасными, угрозы для общества в настоящее время нет. В Государственной полиции начат уголовный процесс по статье Уголовного закона «Преступления против государства».

В настоящее время устанавливаются обстоятельства произошедшего.

Советник командующего НВС по коммуникациям Роберт Скраучс сообщил, что прибывшие сапёры НВС пришли к выводу — место происшествия не представляет опасности.

Сейчас НВС анализируют данные систем контроля воздушного пространства, чтобы выяснить обстоятельства инцидента. Страна происхождения дрона пока неизвестна.

Скраучс также подчеркнул, что в настоящее время угрозы воздушному пространству Латвии нет.

Министр обороны Андрис Спрудс сообщил, что поручил выяснить все обстоятельства инцидента. "Мы продолжим внимательно мониторить ситуацию", — написал министр в Twitter, также подтвердив, что обломки дрона не являются взрывоопасными и не представляют угрозы для жителей.

Полиция напоминает, что при обнаружении подозрительного дрона или его обломков необходимо немедленно звонить по номеру 112, указав место, время и другую известную информацию. Ни в коем случае нельзя приближаться к дрону или его обломкам.

Также полиция призывает не распространять непроверенную информацию, а имеющиеся фото- и видеоматериалы передавать правоохранительным органам.

Ранее сообщалось, что в понедельник вечером латвийская армия зафиксировала иностранный беспилотник недалеко от латвийско-российской границы — вблизи территорий Лудзенского и Балвского краёв. Для оперативного информирования жителей в соответствующих регионах была задействована система оповещения через сотовую сеть.

Аппарат не вошёл в воздушное пространство Латвии, и после его удаления от границы было разослано сообщение об окончании угрозы.

Также сообщалось, что на прошлой неделе во всех трёх странах Балтии залетели и взорвались дроны. Вероятно, они были направлены на цели в России в рамках обороны Украины от российской агрессии, но отклонились от курса или были сбиты средствами радиоэлектронной борьбы.

В латвийское воздушное пространство дрон в ночь на среду залетел со стороны России и взорвался в Краславском крае примерно в километре от центра Свариньской волости, а другой кратковременно вошёл со стороны Беларуси и направился обратно в Россию.

После этого в публичном пространстве развернулась дискуссия о необходимости своевременно информировать жителей в подобных случаях с использованием системы экстренных оповещений.