В Силмалской волости Резекненского края в среду обнаружены обломки дрона пока неустановленного происхождения, сообщили агентству ЛЕТА в Государственной полиции.
Сегодня один из жителей сообщил по единому номеру экстренной помощи 112, что в Силмалской волости, возможно, найдены обломки беспилотного летательного аппарата.
Полиция незамедлительно выехала на место происшествия и подтвердила полученную информацию.
В настоящее время на месте работают полиция совместно с Национальными вооружёнными силами (НВС) и муниципальной полицией Резекненского края. Территория происшествия оцеплена.
Обломки не являются взрывоопасными, угрозы для общества в настоящее время нет. В Государственной полиции начат уголовный процесс по статье Уголовного закона «Преступления против государства».
В настоящее время устанавливаются обстоятельства произошедшего.
Советник командующего НВС по коммуникациям Роберт Скраучс сообщил, что прибывшие сапёры НВС пришли к выводу — место происшествия не представляет опасности.
Сейчас НВС анализируют данные систем контроля воздушного пространства, чтобы выяснить обстоятельства инцидента. Страна происхождения дрона пока неизвестна.
Скраучс также подчеркнул, что в настоящее время угрозы воздушному пространству Латвии нет.
Министр обороны Андрис Спрудс сообщил, что поручил выяснить все обстоятельства инцидента. "Мы продолжим внимательно мониторить ситуацию", — написал министр в Twitter, также подтвердив, что обломки дрона не являются взрывоопасными и не представляют угрозы для жителей.
Полиция напоминает, что при обнаружении подозрительного дрона или его обломков необходимо немедленно звонить по номеру 112, указав место, время и другую известную информацию. Ни в коем случае нельзя приближаться к дрону или его обломкам.
Также полиция призывает не распространять непроверенную информацию, а имеющиеся фото- и видеоматериалы передавать правоохранительным органам.
Ранее сообщалось, что в понедельник вечером латвийская армия зафиксировала иностранный беспилотник недалеко от латвийско-российской границы — вблизи территорий Лудзенского и Балвского краёв. Для оперативного информирования жителей в соответствующих регионах была задействована система оповещения через сотовую сеть.
Аппарат не вошёл в воздушное пространство Латвии, и после его удаления от границы было разослано сообщение об окончании угрозы.
Также сообщалось, что на прошлой неделе во всех трёх странах Балтии залетели и взорвались дроны. Вероятно, они были направлены на цели в России в рамках обороны Украины от российской агрессии, но отклонились от курса или были сбиты средствами радиоэлектронной борьбы.
В латвийское воздушное пространство дрон в ночь на среду залетел со стороны России и взорвался в Краславском крае примерно в километре от центра Свариньской волости, а другой кратковременно вошёл со стороны Беларуси и направился обратно в Россию.
После этого в публичном пространстве развернулась дискуссия о необходимости своевременно информировать жителей в подобных случаях с использованием системы экстренных оповещений.
Šodien, 1. aprīlī, kāds iedzīvotājs ziņoja uz vienoto ārkārtas palīdzības izsaukumu numuru 112, ka Rēzeknes novada Silmalas pagastā, iespējams, konstatētas bezpilota gaisa kuģa atlūzas. Valsts policija nekavējoties devās uz notikuma vietu, gūstot apliecinājumu saņemtajai… pic.twitter.com/MRObpTExTO— Valsts policija (@Valsts_policija) April 1, 2026
