Некоторые депутаты Рижской думы пообещали вернуть в Ригу слонов. Но реально ли это? Этим вопросом задалось издание Latvijas Avīze.

Не вдаваясь в обсуждение того, где взять слона и сколько он будет есть, стоит взглянуть на то, каковы требования цивилизованных стран к содержанию этих животных.

Латвия - не Индия, где слона можно приковать цепью к столбу в качестве живого экспоната. Содержание слонов в зоопарках Европейского союза регулируется как общим законодательством блока, так и специальными отраслевыми правилами, которые в последние годы значительно ужесточились.

"Слоновник, построенный в 1912 году на пожертвования, был очень современным для своего времени", - сказал представитель зоопарка Марис Лиелкалнс.

Однако понимание и отношение людей изменились, и менее чем через столетие стало ясно, что условия в Риге не подходят для слонов. Поэтому в 2003 году последние рижские слоны были перевезены в Нидерланды.

Идея возвращения слонов в Ригу не нова; в начале этого века даже был совместный проект с "Latvijas Mobilаis telefons", но кризис 2008 года вынудил отложить этот план. С тех пор технические условия изменились, затраты выросли, а требования к благополучию животных стали еще строже, поэтому все пришлось бы рассчитывать и планировать заново. В плане развития, представленном в 2022 году, слонов уже не было.

"Слону нужны большие площади как зимой, так и летом, в том числе и в помещении, - говорит Лиелкалнс. - Раньше слоновник планировался там, где живут олени, там, где будет располагаться гималайская экспозиция. А есть ли сейчас место для содержания самых крупных наземных животных? Вопрос в том, найдется ли место для чего-нибудь еще".

Площадь зоопарка составляет чуть менее 20 гектаров, шестнадцать из которых заселены. Слонам нужно несколько гектаров, так что в оптимальном случае треть или даже половина зоопарка будет занята только слонами. Это социальные стадные животные, поэтому одной особи будет недостаточно.