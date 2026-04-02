По случаю Пасхи у католиков в Латвии грядут длинные выходные с концертами, гуляниями, качелями, выступлениями этногрупп и яичными эстафетами. Рассмотрим, несколько примеров из программ, которые предлагают разные города и края.

Рига

В Риге ожидается большая праздничная программа — с концертами, качелями, мастерскими и развлечениями для детей и взрослых. Мероприятия бесплатны.

З апреля, в Страстную пятницу

В церкви Святого Иоанна в 17:00 выступит оркестр Rīga

В культурном дворце Ziemeļblāzma прозвучит программа пианиста Андрея Осокина и меццо-сопрано Иевы Парши.

На оба концерта нужны БЕСПЛАТНЫЕ пригласительные, которые можно получить в Biļešu paradīze.

5 апреля, воскресенье

В парке Узварас с 11:00 до 17:00 гостей ждут сцена, десять пасхальных качелей, окрашивание яиц, мастерские, игры и выступления артистов, а завершится программа концертом Raxtu Raxti.

В культурном центре Imanta с 11:00 до 17:00 пройдет мероприятие Pavasara sasaukšanās с качелями, яичными боями, играми, спектаклем для детей и концертом этногруппы Ogas.

6 апреля, понедельник

На Большой эстраде в Межапарке с 12:00 до 16:00 запланированы яичные эстафеты, роспись яиц, мастерские, спортивные разминки, качели и музыкальная программа.

В Ziemeļblāzma детей и родителей ждут игры, а также концерт оркестра Rīga и Даумантса Калниньша (Бесплатные приглашения на концерт доступны с 30 марта в «Biļešu paradīze»).

5 и 6 апреля

По всей Риге можно будет покачаться на пасхальных качелях — они появятся на Домской площади, площади Ливу, Ратушной площади, Бастионной горке, а также у культурных центров Imanta и Ziemeļblāzma.

Валмиерский край

В Валмиерском крае тоже подготовили программу к Пасхе. Основные праздничные мероприятия пройдут 5 и 6 апреля в Валмиере и других населенных пунктах края.

5 апреля

В Валмиерском центре культуры пройдет концерт народного танца.

6 апреля

С 11:00 до 15:00 в центре города состоится праздник «По следам зайца» с катанием яиц, играми, мастер-классами, аквагримом, музыкой и забегом «Заячий бег» для детей.

Праздничные мероприятия с играми, качелями, катанием яиц, концертами и мастер-классами также пройдут в Берзайне, Бренгули, Буртниеки, Дикли, Эвеле, Коцены, Матиши, Мазсалаце, Мурмуйже, Наукшены, Рамате, Ренцены, Руйиене, Сели, Трикате, Вайдаве и Вецате.

С 20 марта по 26 апреля

В разных усадьбах Валмиерского края проходит ориентировочная игра «Поймай зайца в усадьбе». Участникам нужно искать QR-коды, выполнять задания и узнавать истории местных усадеб. Трое победителей получат призы.

Саласпилсский край

Главные события пройдут на острове Доле — с мастерскими, окрашиванием яиц, играми, поиском пасхальных зайцев и возможностью выиграть призы.

5 апреля

С 11:00 до 15:00 в парке усадьбы Доле состоится семейная пасхальная программа: окрашивание яиц, игры и творческие мастерские для детей.

За музыкальную программу и народные игры будет отвечать фольклорная группа из Томе. Посетителей приглашают взять с собой свои украшенные яйца, так как во время мероприятия также пройдет их выставка.

Со 2 по 6 апреля

На острове Доле пройдет конкурс "Поиск пасхальных зайцев". На острове разместят 12 цветных пасхальных зайцев, которых участникам нужно будет найти и ответить на вопросы. Длина маршрута составляет примерно 8–11 километров, пройти его можно пешком или проехать на велосипеде, начиная с любой точки.

На острове Доле, недалеко от Музея Даугавы, в пасхальные дни также будет работать магазинчик и терраса Doles tēju, где посетители смогут купить и попробовать напитки и закуски.

Даугавпилс

6 апреля

В Доме Единства, с 14:00 до 16:00,участников мероприятия ждет обширная программа для всей семьи.

Перед посетителями выступят фольклорный коллектив Svātra, фольклорный ансамбль Dzīsme, а также гости мероприятия – капелла Augusti.

В мобильным парке игр каждый сможет найти для себя самые интересные пасхальные развлечения, а также традиционные праздничные игры как для детей, так и для взрослых.

В случае плохой погоды мероприятие будет перенесено в концертный зал Дома Единства.

Когда празднуют Пасху разные конфессии

В 2026-м году Пасха у католиков и православных празднуется в разные дни: католическая Пасха — 5 апреля, а православная — 12 апреля.

Католики, протестанты и армянская апостольская церковь отмечают праздник на неделю раньше, в то время как православная церковь празднует Воскресение Христово во второе воскресенье апреля.

В 2026 году Пасха в Украине для православных христиан и греко-католиков (ПЦУ и УГКЦ) приходится также на 12 апреля.