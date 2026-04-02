Болезнь Паркинсона - одно из самых тяжелых неврологических заболеваний, которое длится 20-25 лет и на последней стадии приводит к полной неподвижности, пишет Diena.

Поскольку лекарства компенсируются на 75%, сумма, которую пациент должен оплачивать самостоятельно, достигает 300-600 евро в месяц. Латвийское общество двигательных заболеваний призывает государство полностью финансировать медикаменты для пациентов с этой болезнью, а также внедрить терапию глубокой стимуляции мозга.

В настоящее время в Латвии болезнь Паркинсона выявлена примерно у 4000 человек, и для их лечения в основном используется леводопа - препарат короткого действия, который плохо снимает симптомы, вызванные дефицитом дофамина: нарушения глотания, дыхания и равновесия. По мере прогрессирования заболевания действие лекарств сокращается, их приходится принимать 6-12 раз в день. Периоды, когда пациент не может двигаться и выполнять повседневные действия, становятся более частыми.

В настоящее время в Латвии недоступно современное лечение осложненного течения болезни: в список компенсируемых государством лекарств не включены новейшие препараты, отсутствует помповая терапия и глубокая стимуляция мозга. Об этом на заседании подкомиссии Сейма по общественному здоровью рассказала председатель правления Латвийского общества двигательных заболеваний невролог Лигита Смелтере.

Она подчеркнула, что среди стран Балтии Латвия - в наихудшей ситуации по лечению болезни Паркинсона. В Эстонии и Литве лекарства полностью компенсируются, а также финансируются другие методы лечения, тогда как в Латвии пациентам приходится нести значительные расходы. В Эстонии хотя бы в ограниченном объеме компенсируется глубокая стимуляция мозга, тогда как в Латвии она была исключена из правил Кабинета министров в 2018 году.

"Мы отстаем от Европы на 20 лет. По доступности современных медикаментов мы находимся в наихудшем положении в Балтии. Необходимо помочь этим пациентам, поскольку возможности врачей исчерпаны", - подчеркнула Смелтере, добавив, что более широкая государственная поддержка позволила бы сохранить трудоспособность и функциональные возможности людей с болезнью Паркинсона, а пациентам на средней стадии заболевания дала бы дополнительно пять-десять качественных лет жизни.