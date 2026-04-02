Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Снег и морозы возвращаются? На Латвию идет арктический холод 0 2627

Дата публикации: 02.04.2026
BB.LV
ФОТО: LETA

На следующей неделе в Латвию поступит более холодный воздух из Арктики, свидетельствуют последние прогнозы погоды, пишет ЛЕТА.

В праздничные выходные временами ожидаются осадки, в основном дождь, местами возможен кратковременный мокрый снег и небольшая крупа. Более сильные осадки прогнозируются в субботу, когда они ожидаются по всей стране, а также в ночь на понедельник.

Ветер будет слабым, западного направления. Согласно текущим прогнозам, в понедельник ожидаются порывы западного ветра до 16–21 метра в секунду.

Максимальная температура воздуха в выходные составит +6..+14 градусов, в субботу она не превысит +3..+8 градусов, также в понедельник ожидается ниже +10 градусов. Минимальная температура ночью составит -1..+3 градуса, лишь в ночь на пятницу будет примерно на три градуса холоднее.

На следующей неделе часто будет дуть порывистый северный ветер, часть территории может покрыть временный снежный покров. Максимальная температура воздуха в основном составит +2..+7 градусов, ночью температура опустится ниже нуля, в самые холодные ночи мороз местами превысит пять градусов. Из-за ветра будет казаться холоднее.

Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
3
4
1
0
1

Оставить комментарий

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео