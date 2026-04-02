На следующей неделе в Латвию поступит более холодный воздух из Арктики, свидетельствуют последние прогнозы погоды, пишет ЛЕТА.

В праздничные выходные временами ожидаются осадки, в основном дождь, местами возможен кратковременный мокрый снег и небольшая крупа. Более сильные осадки прогнозируются в субботу, когда они ожидаются по всей стране, а также в ночь на понедельник.

Ветер будет слабым, западного направления. Согласно текущим прогнозам, в понедельник ожидаются порывы западного ветра до 16–21 метра в секунду.

Максимальная температура воздуха в выходные составит +6..+14 градусов, в субботу она не превысит +3..+8 градусов, также в понедельник ожидается ниже +10 градусов. Минимальная температура ночью составит -1..+3 градуса, лишь в ночь на пятницу будет примерно на три градуса холоднее.

На следующей неделе часто будет дуть порывистый северный ветер, часть территории может покрыть временный снежный покров. Максимальная температура воздуха в основном составит +2..+7 градусов, ночью температура опустится ниже нуля, в самые холодные ночи мороз местами превысит пять градусов. Из-за ветра будет казаться холоднее.