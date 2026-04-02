От растянутых коленей и сломанных зубов до более серьезных травм, требующих хирургического вмешательства — стремительно растущая популярность падел-тенниса в Латвии все чаще связана с несчастными случаями во время игры. Латвийская страховая компания сообщает, что в прошлом году получила первые заявления на страховые выплаты по несчастным случаям, связанным с травмами, полученными в падел-теннисе, и в этом году их число продолжает расти.

Чаще всего травмируются колени и плечи

2025 год в Латвии ознаменовался ростом популярности падел-тенниса, что отчетливо видно и в сфере страхования от несчастных случаев. Данные ERGO показывают, что игроки в падел чаще всего травмируют колени и плечи, однако зафиксированы и другие случаи, например, когда человек ракеткой сам себе ударил по передним зубам и сломал один из них. Описанные в заявлениях ситуации показывают, что травмы чаще всего возникают в результате резких движений, торможений или неудачных приземлений.

"Мы призываем каждого, кто хочет попробовать этот вид спорта, консультироваться со специалистами — тренерами или физиотерапевтами — чтобы узнать, как играть в падел максимально безопасно и без лишних рисков», — говорят в ERGO.

Самая крупная выплата по страхованию от несчастных случаев за травму, полученную в паделе, в этом году достигла 2000 евро. Один из игроков на площадке внезапно почувствовал резкую боль в нижней части ноги, и оказалось, что у него серьезно повреждено ахиллово сухожилие. В свою очередь, 1160 евро были выплачены мужчине, которому после травмы плеча, полученной во время игры в падел, потребовалась операция.

Разогревайтесь и не перегружайте себя!

Сертифицированный физиотерапевт, представитель компании Fiziocentrs Мадара Пужуле-Адамсоне объясняет, что падел-теннис — это динамичный вид спорта, в котором активно работает все тело, однако наибольшая нагрузка приходится на руки, плечи, корпус и ноги. Эти части тела должны быть достаточно сильными и стабильными, чтобы выдерживать повышенную нагрузку и избегать травм, вызванных перегрузкой.

«Чаще всего травмы у игроков в падел затрагивают плечи и локти из-за повторяющихся ударов, а также колени и голеностопы при резких движениях, остановках и приземлениях. В этих случаях чаще всего диагностируются растяжения, разрывы ахиллова сухожилия и повреждения менисков. Нередко перегружается и поясница, поскольку во время игры приходится выполнять много вращательных движений. Основные причины травм — недостаточная физическая подготовка, отсутствие разминки, перегрузка и игнорирование уже имеющихся травм», — подчеркивает физиотерапевт.