Синоптики сделали предупреждение о погоде в Латвии в субботу 0 1427

Дата публикации: 03.04.2026
BB.LV
Изображение к статье: Синоптики сделали предупреждение о погоде в Латвии в субботу
ФОТО: Unsplash

В субботу ожидается облачная и дождливая погода, на востоке возможен мокрый снег.

В субботу в Латвии ожидается облачная и дождливая погода, в восточных регионах возможен также мокрый снег, прогнозирует Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.

Ночью местами ожидается небольшой дождь, на востоке - с мокрым снегом. Будет дуть слабый и умеренный юго-западный, южный ветер, температура воздуха составит от -1 до +3 градусов.

В Риге ночью ожидается облачная погода, временами возможен дождь. Температура воздуха в столице понизится до +1…+3 градусов.

Днем сохранится пасмурная погода с дождями, на востоке - с мокрым снегом, а температура воздуха не превысит +3…+7 градусов.

В столице днем будет облачно, временами с дождем. Температура воздуха составит +5…+7 градусов.

#Рига #погода #Латвия #снег #прогноз #дождь #температура
