В природном парке Тервете, принадлежащем АО «Latvijas valsts meži» (LVM), открыт новый центр для посетителей и познавательный центр с 25-метровой смотровой башней, сообщили агентству ЛЕТА в компании.

С открытием центра для посетителей входные билеты в парк теперь можно будет приобрести именно там, отмечают в LVM.

В компании указали, что при строительстве башни использованы конструкции из клеёной древесины, а верхняя смотровая площадка оборудована биноклями. Стоимость посещения башни составляет три евро.

У центра для посетителей оборудована платная парковка, которая обеспечит возможность размещения до 900 автомобилей, добавили в компании, отметив, что при необходимости площадку можно будет переоборудовать в место для мероприятий вместимостью до 5000 человек.

В компании также сообщили, что с 1 апреля изменены цены на входные билеты в природный парк — как полная, так и льготная стоимость билета для одного человека увеличена на 50 центов.

Руководитель природного парка LVM в Тервете Кристап Дидже сообщил, что в конце апреля разнообразные возможности отдыха дополнит новая экспозиция экзотических бабочек, а также восстановленный после штормов парк «Тарзан».

Как уже сообщалось, в 2025 году LVM, по предварительным данным, работало с оборотом 604,564 миллиона евро, что на 3,1% больше, чем годом ранее, а прибыль компании выросла на 36,1% — до 204,319 миллиона евро.

Компания зарегистрирована в 1999 году, её уставный капитал составляет 525,989 миллиона евро. LVM управляет принадлежащими государству лесными землями. Единственным владельцем компании является государство, а держателем акций — Министерство земледелия.