В Риге в этом сезоне планируется установить 16 новых бесплатных питьевых кранов, сообщили агентству ЛЕТА в отделе внешних коммуникаций Рижской думы.

С наступлением более тёплой погоды в самоуправлении возобновлена работа пунктов набора питьевой воды, закрытых на зимний сезон, так называемых бесплатных кранов.

Планируется, что до выходных муниципальное предприятие «Rīgas ūdens» подключит почти все уже установленные краны, а остальные начнут работать сразу после праздников.

В прошлом году в Риге было построено десять новых бесплатных кранов, и их общее число в столице достигло 47. В этом году такие краны планируется установить ещё в 16 местах, где реализуются крупные инфраструктурные проекты — на набережной Мукусалас, в пунктах мобильности, у новых велодорожек, а также на пляже Вецаки.

Зимой продолжают работать только четыре из находящихся в ведении ООО «Rīgas ūdens» кранов — на улице Юрмалас гатве 133, у улицы Волеру 65, у Мазас Вейзаксалас 17 и на 9-й поперечной линии Кундзиньсалы 6. Остальные консервируются на зиму и возобновляют работу весной.