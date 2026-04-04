Kлиническая университетская больница им. П.Страдиня (PSKUS) исполнила вступившее в силу решение Верховного суда о выплате выходных пособий трем бывшим членам правления в установленном нормативными актами порядке, сообщила агентству ЛЕТА руководитель отдела по связям с общественностью больницы Винета Клявиня.

Клявиня отметила, что больница уважает решение суда.

Отвечая на вопрос, не создают ли выплачиваемые суммы значительную нагрузку на бюджет больницы, представитель PSKUS пояснила, что при планировании бюджета были оценены возможные сценарии развития судебного процесса и предусмотрены финансовые средства и для такого исхода.

Как сообщалось, Верховный суд отказался возбуждать кассационное производство по иску трёх бывших членов правления PSKUS о выплате выходных пособий, в результате чего вступило в силу решение, обязывающее больницу выплатить им пособия в размере 38 872 евро, сообщил адвокат истцов Кристап Лозе.

Больнице также предписано покрыть судебные и адвокатские расходы.

Риналду Муциньшу назначено выплатить пособие в размере 16 000 евро и 1724,25 евро на оплату услуг адвоката, Агре Мелне — 11 486 евро пособия и 1724,25 евро на адвокатские расходы, Янису Наглису — 11 486 евро пособия и 1724,25 евро на адвокатские расходы.

В общей сложности больнице необходимо выплатить членам правления 44 144,75 евро.

Дополнительно больница должна оплатить государственную пошлину в размере 2124,15 евро.

Верховный суд указал, что совет PSKUS отозвал бывших членов правления, основываясь на субъективном критерии — утрате доверия, без конкретных доказательств нарушений ими полномочий, неисполнения обязанностей или причинения ущерба интересам PSKUS.

Суд не установил, что бывшие члены правления нарушили свои полномочия, допустили неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей либо причинили ущерб интересам PSKUS, а также отметил, что в деле нет доказательств того, что истцы действовали недобросовестно или неосмотрительно.

Суд также подчеркнул, что подготовленные позднее по заказу PSKUS документы — аудиторские и юридические заключения — не выявили ненадлежащего исполнения обязанностей со стороны членов правления и не могут использоваться задним числом как основание для их отзыва.

Бывший председатель правления PSKUS Риналд Муциньш заявил, что это решение подтверждает, что отзыв членов правления должен основываться на объективных и доказуемых обстоятельствах, а не на субъективных ощущениях.

Муциньш пояснил, что суд показал: бывшие члены правления действовали в соответствии с законом и интересами больницы, и это решение восстанавливает справедливость как для них, так и обеспечивает, чтобы в управлении государственными предприятиями преобладали прозрачные, профессиональные и основанные на доказательствах решения.

В прошлом году PSKUS планировала обжаловать решение Рижского окружного суда, поскольку после его оценки больница пришла к выводу, что нет оснований соглашаться с его мотивацией и итоговыми выводами.

По мнению PSKUS, суд придал значение только тем доказательствам, которые касаются исполнения обязанностей членами правления, однако в решении не было объяснено, почему не были учтены доказательства, свидетельствующие о ненадлежащем исполнении обязанностей предыдущим составом правления при управлении рисками строительства корпуса A2.

Нормативное регулирование предусматривает, что в случае такого ненадлежащего исполнения обязанностей выходное пособие члену правления не выплачивается, отмечают в больнице.

Как сообщалось, отличие решения Рижского окружного суда от решения суда первой инстанции касалось только Илзе Крейцберги, поскольку в её договоре полномочий не было предусмотрено право на получение выходного пособия. Поэтому иск в части взыскания пособия в её пользу был отклонён, и с неё подлежит взысканию государственная пошлина.

В то же время требования Муциньша, Яниса Наглиса и Агры Мелне были удовлетворены — с PSKUS взысканы причитающиеся им выходные пособия, а также расходы на оплату помощи присяжного адвоката.

Кроме того, суд апелляционной инстанции уточнил размер государственной пошлины, которую больница должна перечислить в государственный бюджет, поскольку суд первой инстанции применил неверное регулирование.

В 2024 году был утверждён новый состав правления PSKUS, который возглавил прежний временный руководитель учреждения Лаурис Видзис. За медицинское направление в правлении отвечает пульмонолог Даце Жентиня, а за финансовое управление — Гирт Ансонс.

Совет PSKUS в конце октября 2023 года выразил недоверие прежнему правлению больницы, отстранив от должностей Муциньша, Крейцбергу, Наглиса и Мелне. Это произошло в связи с неудачами при строительстве нового корпуса A2 ПСКУС. Объект строила ООО Velve, однако он не был завершён, и договор с подрядчиком был расторгнут.