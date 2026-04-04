В Латвии продолжается вспышка кори, и уже зарегистрировано 38 заболевших, свидетельствует опубликованная информация Центра профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ), пишет ЛЕТА.

Согласно предоставленной центром информации, заболел еще один ребенок в возрасте до пяти лет.

Всего заболели 13 детей в возрасте от шести до десяти лет, 13 — в возрасте от 11 до 15 лет, а один заболевший — в возрасте от 16 до 20 лет.

Все остальные — взрослые, в том числе один в возрасте от 31 до 35 лет, два — от 36 до 40 лет, три — от 41 до 45 лет, еще три — от 46 до 50 лет и один — от 51 до 55 лет.

Как уже сообщалось, большая часть заболевших — учащиеся Рижской Вальдорфской школы.

ЦПКЗ призывает родителей и семейных врачей проверить статус вакцинации детей. Согласно календарю вакцинации, первая прививка проводится в возрасте от 12 до 15 месяцев, а ревакцинация — в возрасте семи лет.

Если вакцинация не была проведена в соответствующем возрасте, лица могут получить ее как оплачиваемую государством медицинскую услугу до 25 лет.

ЦПКЗ напоминает, что корь — это очень заразное вирусное заболевание, которое в основном распространяется воздушно-капельным путем через мелкие частицы из дыхательных путей, способные сохраняться в воздухе помещений. Таким образом, заражение возможно не только при непосредственном контакте с заболевшим, но и при нахождении в помещениях, где больной корью находился в течение последних двух часов.

При появлении характерных для кори симптомов — повышенной температуры тела, насморка, кашля, покраснения глаз и позднее красной пятнистой сыпи на коже — настоятельно рекомендуется оставаться дома, связаться с врачом, сообщить о возможном риске заражения и строго соблюдать указания врача.