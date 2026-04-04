Пакет жизни – как получить продовольственный паек.
Продуктовые пакеты - это популярная помощь в Латвии. В 2025 году ежеквартально такую поддержку получали до 45 000 человек, — сообщает Фонд социальной интеграции (ФСИ, SIF). Станет их еще больше, поскольку за последнее время в Латвии число неимущих выросло.
Кому положена помощь
Программа Европейского социального фонда Plus по снижению материальной необеспеченности на период с 2021 по 2027 год доступна двум группам получателей:
-
нуждающимся
-
тем, кому получил справку о том, что находится в кризисной ситуации.
Чтобы получить наборы поддержки, человек должен обратиться в социальную службу своего самоуправления, где оцениваются доходы соискателя помощи.
Если справка выдается, то продуктовые пакеты можно получить в одном из 366 раздаточных мест по всей Латвии. Также при поддержке Фонда примерно 27 столовых для бедных обеспечивают питание в Латвии.
Более подробная информация доступна на www.atbalstapakas.lv.
Где найти адреса выдачи
Подробная информация об условиях получения этой помощи, ее периодичности и адресах выдачи с телефонами ответственных лиц имеется на портале atbalstapakas.lv - в разделе "INFORMĀCIJA" (Информация).
В тексте этого раздела имеется ссылка "Atbalsta komplektu izdales vietu un maltīšu saņemšanas vietu informācija skatāma šeit". Кликнув на слово "šeit" (здесь), можно получить список городов/краев, где находятся пункты поддержки. И далее, выбрав нужный именно вам, можно найти конкретные места поддержки - с адресами, телефонами и временем работы. Там же указываются контактные персоны и их телефоны/электронные адреса.
Что входит в продуктовый набор
Пакет питания (P2025) состоит из:
1. овсянка - 0,4 кг
2. Хлопья четырех злаков - 0,4 кг
3. Крупа перловая - 0.4 кг
4. Гречка - 0,4 кг
5. Макароны 0, 5 кг
6. Мука пшеничная высшего качества 0,4 кг
7. Рис - 0,4 кг
8. Картофельное пюре без молока - 0,20 кг
9. Тушеная свинина - 0,25 кг
10. Сахар - 0,40 кг
11. Яичный порошок - 0,10 кг
12. Сгущенное молоко с сахаром - 0,40 кг
13. Горох - 0,4 кг
14. Масло рапсовое (рафинированное) 0,5 л
15. Сухое обезжиренное молоко 0,4 кг
16. Макрель в собственном соку -0,48 кг
17. Консервированная говядина - 0,25 кг.
Что еще можно получить
Пакеты поддержки от ФСИ не исчерпываются продуктами. Можно получить также:
• наборы гигиенических и бытовых товаров (жидкое мыло, шампунь для волос, зубная паста и т. д.)
• продуктовые наборы для детей младшего возраста (2 вида в зависимости от возраста ребенка)
• наборы гигиенических средств для детей младшего возраста (4 вида в зависимости от возраста ребенка)
По данным Министерства благосостояния, в конце февраля этого года в Латвии "новичков" со статусом малоимущего стало 41 825 человек, что на 1,6% больше, чем в конце января.
Оставить комментарий