Продуктовые пакеты - это популярная помощь в Латвии. В 2025 году ежеквартально такую поддержку получали до 45 000 человек, — сообщает Фонд социальной интеграции (ФСИ, SIF). Станет их еще больше, поскольку за последнее время в Латвии число неимущих выросло.

Кому положена помощь

Программа Европейского социального фонда Plus по снижению материальной необеспеченности на период с 2021 по 2027 год доступна двум группам получателей:

нуждающимся

тем, кому получил справку о том, что находится в кризисной ситуации.

Чтобы получить наборы поддержки, человек должен обратиться в социальную службу своего самоуправления, где оцениваются доходы соискателя помощи.

Если справка выдается, то продуктовые пакеты можно получить в одном из 366 раздаточных мест по всей Латвии. Также при поддержке Фонда примерно 27 столовых для бедных обеспечивают питание в Латвии.

Более подробная информация доступна на www.atbalstapakas.lv.

Где найти адреса выдачи

Подробная информация об условиях получения этой помощи, ее периодичности и адресах выдачи с телефонами ответственных лиц имеется на портале atbalstapakas.lv - в разделе "INFORMĀCIJA" (Информация).

В тексте этого раздела имеется ссылка "Atbalsta komplektu izdales vietu un maltīšu saņemšanas vietu informācija skatāma šeit". Кликнув на слово "šeit" (здесь), можно получить список городов/краев, где находятся пункты поддержки. И далее, выбрав нужный именно вам, можно найти конкретные места поддержки - с адресами, телефонами и временем работы. Там же указываются контактные персоны и их телефоны/электронные адреса.

Что входит в продуктовый набор

Пакет питания (P2025) состоит из:

1. овсянка - 0,4 кг 2. Хлопья четырех злаков - 0,4 кг 3. Крупа перловая - 0.4 кг 4. Гречка - 0,4 кг 5. Макароны 0, 5 кг 6. Мука пшеничная высшего качества 0,4 кг 7. Рис - 0,4 кг 8. Картофельное пюре без молока - 0,20 кг 9. Тушеная свинина - 0,25 кг 10. Сахар - 0,40 кг 11. Яичный порошок - 0,10 кг 12. Сгущенное молоко с сахаром - 0,40 кг 13. Горох - 0,4 кг 14. Масло рапсовое (рафинированное) 0,5 л 15. Сухое обезжиренное молоко 0,4 кг 16. Макрель в собственном соку -0,48 кг 17. Консервированная говядина - 0,25 кг.

Что еще можно получить

Пакеты поддержки от ФСИ не исчерпываются продуктами. Можно получить также:

• наборы гигиенических и бытовых товаров (жидкое мыло, шампунь для волос, зубная паста и т. д.) • продуктовые наборы для детей младшего возраста (2 вида в зависимости от возраста ребенка) • наборы гигиенических средств для детей младшего возраста (4 вида в зависимости от возраста ребенка)

По данным Министерства благосостояния, в конце февраля этого года в Латвии "новичков" со статусом малоимущего стало 41 825 человек, что на 1,6% больше, чем в конце января.