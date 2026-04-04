На Пасху в Латвии станет немного теплее, но будет по-прежнему облачно и возможны осадки, прогнозирует Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.

Ночью будет облачно, на западе прояснится, а на востоке пройдет дождь и возможен мокрый снег.

В большинстве районов страны будет дуть умеренный или умеренно сильный западный, юго-западный ветер порывами до 15-19 метров в секунду. Минимальная температура ночью составит _1...+4 градуса.

В Риге в течение ночи ожидается облачность и небольшой дождь, во второй половине ночи небо прояснится. Будет дуть умеренный западный, юго-западный ветер порывами до 15 метров в секунду. Воздух в столице остынет до +2...+4 градусов.

В Пасхальное воскресенье погода в Латвии будет облачной, местами выглянет солнце.

Утром в северо-восточных районах еще ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега, которые затем стихнут.

Вечером через Латвию с запада начнет проходить новая зона осадков, которая принесет дожди на большую часть страны.

Ветер будет дуть от умеренного до умеренно сильного с юго-запада и запада. Утром и днем ветер усилится в прибрежных районах, порывы достигнут 15-18 метров в секунду. Днем воздух прогреется до +7....+12 градусов.

В столице первая половина дня будет преимущественно солнечной, но к вечеру станет пасмурно, ожидается дождь. Будет дуть умеренный юго-западный, западный ветер, утром порывами до 15 метров в секунду. Максимальная температура воздуха в Риге составит около плюс 10 градусов.