Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Ограничения на продажу алкоголя. Пить стали меньше?

Наша Латвия
Дата публикации: 04.04.2026
BB.LV
Изображение к статье: Ограничения на продажу алкоголя. Пить стали меньше?

Латвийское ТВ подвело итоги первых 8 месяцев после ужесточения правил розничной торговли спиртным.

Напомним, что с августа прошлого года действуют новые ограничения на торговлю алкогольными напитками. Ограничено время продажи спиртного (с 10.00 до 20.00 по рабочим дням и субботам и с 10.00 до 18.00 по воскресеньям), запрещены реклама, маркетинговые акции, связанные с продажей алкоголя. И каковы же первые результаты такой борьбы с алкоголизмом?

По данным Службы госдоходов, в прошлом году объем переданного на потребление в Латвии алкоголя сократился примерно на пять процентов. Спад наблюдается в большинстве категорий напитков, особенно крепленых вин и коктейлей. Однако эти данные считаются лишь первым индикатором, и более широкие выводы о влиянии ограничений ожидаются осенью", - сообщает служба новостей Латвийского ТВ.

Представители алкогольной отрасли, в свою очередь, считают, что пятипроцентное падение не связано с новыми ограничениями.

Исполнительный директор Латвийской ассоциации алкогольной отрасли Давис Витолс в интервью ЛТВ отметил, что это скорее долгосрочная тенденция, которая наблюдается и в других европейских странах, причем сокращение потребления в Латвии началось еще до введения ограничений. Он также подчеркивает, что, по мнению отрасли, ограничения в основном увеличивают бюрократию и пока не дают существенного эффекта.

Ограничения критикуют и торговцы. Президент Латвийской ассоциации торговцев Хенрик Данусевич отметил, что пока влияние на здоровье общества еще изучается, последствия для малого бизнеса уже ощущаются. По его словам, с августа в Латвии закрылось 105 малых магазинов. Он пояснил, что алкоголь обеспечивает малым магазинам наибольшую наценку, которая позволяет компенсировать меньшую прибыль от товаров первой необходимости, и изъятие этих продуктов нарушает финансовый баланс магазинов.

#торговля #Латвия #алкоголизм #розничная торговля #малый бизнес #экономика
Иконка - заглушка для фотографии автора
Эдуард Эльдаров
Все статьи
4
0
0
1
0
0

Оставить комментарий

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео