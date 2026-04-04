Напомним, что с августа прошлого года действуют новые ограничения на торговлю алкогольными напитками. Ограничено время продажи спиртного (с 10.00 до 20.00 по рабочим дням и субботам и с 10.00 до 18.00 по воскресеньям), запрещены реклама, маркетинговые акции, связанные с продажей алкоголя. И каковы же первые результаты такой борьбы с алкоголизмом?

По данным Службы госдоходов, в прошлом году объем переданного на потребление в Латвии алкоголя сократился примерно на пять процентов. Спад наблюдается в большинстве категорий напитков, особенно крепленых вин и коктейлей. Однако эти данные считаются лишь первым индикатором, и более широкие выводы о влиянии ограничений ожидаются осенью", - сообщает служба новостей Латвийского ТВ.

Представители алкогольной отрасли, в свою очередь, считают, что пятипроцентное падение не связано с новыми ограничениями.

Исполнительный директор Латвийской ассоциации алкогольной отрасли Давис Витолс в интервью ЛТВ отметил, что это скорее долгосрочная тенденция, которая наблюдается и в других европейских странах, причем сокращение потребления в Латвии началось еще до введения ограничений. Он также подчеркивает, что, по мнению отрасли, ограничения в основном увеличивают бюрократию и пока не дают существенного эффекта.

Ограничения критикуют и торговцы. Президент Латвийской ассоциации торговцев Хенрик Данусевич отметил, что пока влияние на здоровье общества еще изучается, последствия для малого бизнеса уже ощущаются. По его словам, с августа в Латвии закрылось 105 малых магазинов. Он пояснил, что алкоголь обеспечивает малым магазинам наибольшую наценку, которая позволяет компенсировать меньшую прибыль от товаров первой необходимости, и изъятие этих продуктов нарушает финансовый баланс магазинов.