В соцсетях обсуждают пост сотрудницы Службы неотложной медицинской помощи (NMPD), которая открыто поделилась ситуацией, вызвавшей вопросы об эмпатии и профессионализме медиков.

Она рассказывает, что в своей работе бригады скорой сталкиваются с пациентами в самых разных условиях: «в магазинах, на улице, на рабочих местах, в рыбных цехах, автомастерских, на стройках, в лесу, в грязи, в снегу». По ее словам, чаще всего люди оказываются перед медиками «в самом беспомощном состоянии, когда только что с ними случилась неприяность — инсульт, инфаркт, автоавария или просто человек поскользнулся и получил серьезную травму».

Медик подчеркивает, что никто не может предсказать, когда ему самому понадобится помощь: «Не всегда наши пациенты красиво одеты, чистые и ухоженные — чаще всего мы встречаем их в повседневной жизни». Поэтому пациентов доставляют в больницу в том виде, в каком их нашли: «с работы, в той одежде, которая на них в этот момент — потому что состояние здоровья важнее чистых брюк или причесанных волос».

Она отмечает, что отношение к пациенту не должно зависеть от внешнего вида: «Ни моя работа, ни мое отношение не меняются от этого — всегда важнее всего состояние пациента».

Однако, по ее словам, не везде удается встретить такое же понимание. Конкретный случай произошел в больнице имени Страдиня: «к сожалению, сегодня нашему пациенту не повезло — прозвучали язвительные замечания о его внешнем виде». При этом, как подчеркивает автор, «ни на секунду не задумались, почему пациент доставлен и что причина может быть достаточно серьезной».

Она призывает коллег к профессионализму и эмпатии: «Хотелось бы видеть за рабочей одеждой человека, которому сейчас нужна помощь». И добавляет: «В конце концов, никто из нас не может предсказать, когда скорую помощь придется вызывать уже для себя — и насколько красиво мы сами будем выглядеть в этот момент».

В комментариях пользователи подтверждают, что подобные ситуации не единичны. Один из них пишет: «К сожалению, мы тоже с этим сталкивались», поблагодарив медиков за «смелость, заботу и способность быть рядом в самые тяжёлые моменты».