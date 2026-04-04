В латвийском сегменте соцсетей усиливается напряжение: пользователи активно публикуют записи с камер видеонаблюдения, на которых хищники появляются рядом с жилыми домами, а также снимки растерзанного скота. При этом установленный на этот год лимит отстрела был исчерпан уже к середине января, хотя официально сезон продолжается до конца марта. Животноводы требуют увеличить квоты, тогда как зоозащитники выступают за введение моратория, сообщает LSM+.

Потери фермеров и «внеплановые» расходы

Юрис Берзиньш, владелец хозяйства Sili под Лигатне, отмечает, что осенью пастбища становятся зоной повышенного риска. В период обучения молодняка хищники теряют осторожность и все чаще приближаются к стадам. Даже современные ограждения и системы наблюдения не гарантируют безопасности: фермеру приходится перегонять скот к дому значительно раньше срока, что ведет к незапланированным тратам на корма.

По оценкам аграриев, прямой и косвенный ущерб исчисляется тысячами евро. Главное требование отрасли - пересмотреть лимит (в текущем сезоне он составил 370 особей) и продлить сроки легальной охоты.

Позиция ведомств и ученых

В Государственной лесной службе ситуацию оценивают сдержанно: популяция волков стабильна, а объем ущерба в некоторых регионах даже снизился благодаря качественным заборам. Ведомство признает необходимость актуализации правил, однако подчеркивает, что находится в эпицентре конфликта двух радикально настроенных групп - охотников и экоактивистов.

На столе у чиновников сейчас несколько сценариев:

Полная отмена квот при одновременном сокращении сроков охотничьего сезона. Тотальный запрет на охоту с выдачей разовых разрешений только в случае подтвержденных нападений.

Научное сообщество, в свою очередь, напоминает: прямой корреляции между количеством убитых волков и безопасностью скота не существует. Исследователи рекомендуют сместить фокус на превентивные меры защиты фермерских хозяйств.

На данный момент в Латвии так и не создана единая система компенсаций за убытки, нанесенные хищниками, а методики подсчета численности популяции вызывают споры. Пока власти сохраняют выжидательную позицию, конфликт между сторонниками и противниками охоты остается в тупике.