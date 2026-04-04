Таких не берут в космонавты - у каждого четвёртого латвийца качание на качелях на Пасху вызывает головокружение и тошноту

Дата публикации: 04.04.2026
LETA
ФОТО: LETA

У каждого четвёртого жителя Латвии качание на качелях во время Пасхи вызывает головокружение или тошноту, свидетельствуют данные опроса, проведённого агентством Norstat.

В опросе 24% респондентов признали, что после качания испытывали головокружение или тошноту, а реже — повышенное давление, сердцебиение, а также боли в спине или суставах.

В то же время большинство — 58% — указали, что никогда не испытывали плохого самочувствия после качания. Это подтвердили 65% мужчин и примерно половина опрошенных женщин.

В целом качание на качелях в Пасху остаётся актуальным более чем для половины взрослого населения Латвии. Женщины качаются чаще, чем мужчины, а среди возрастных групп наибольшую активность проявляют люди от 18 до 29 лет, а также от 50 до 59 лет.

Наиболее активно качаются в Видземе и Курземе, а реже всего — в Латгалии. В Рижском регионе качание также менее распространено — не качаются 42% опрошенных. Авторы исследования предполагают, что такие различия могут быть связаны с меньшей доступностью качелей для взрослых.

Читайте нас также:
#пасха #Латвия #регионы #здоровье #статистика #опрос
