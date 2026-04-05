Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Фермеры предупреждают: дешёвой картошки больше не ждите 0 1488

Наша Латвия
Дата публикации: 05.04.2026
LSM.LV
Изображение к статье: Фермеры предупреждают: дешёвой картошки больше не ждите

Площадь сельхозуодий, отведённая под картофель, в последние годы стабилизировалась. В прошлом году эта культура занимала в Латвии более 12,5 тысяч га. Хотя погода в 2025-м не благоприятствовала уборке, на рынке местного картофеля до сих пор хватало, но, по словам фермеров, он уже заканчивается. Главная задача сейчас - подсчитать, как рост затрат повлияет на себестоимость производства в новом сезоне, сообщает Латвийское радио.

"Картофель - очень энергоёмкая культура. Сейчас фермеры потратят много денег, чтобы только посадить его", - прогнозирует председатель правления Союза картофелеводов и переработчиков картофеля Айга Краукле.

Хотя расходы растут, нет никаких признаков, что сажать картошку не будут. "У тех, кто в этом бизнесе, особого выбора и нет. Он уже отложил на семена, куда он теперь их денет? В то же время это шанс для него заработать осенью. Картофель много требует, но и много даёт", - считает Краукле.

Она предполагает, что в огородах вряд ли станут сажать больше картофеля, чтобы обеспечить себя и семью: "Большого бума может и не быть. Мы видим, как это происходит в этом году в связи с огромными урожаями в Европе. У них и площади выросли, и были прекрасные условия для идеального урожая, поэтому возникло огромное перепроизводство. К нам пошёл дешёвый картофель. И теперь он [покупатель] думает - если я могу купить за 19 центов в супермаркете, зачем мне стараться".

По подсчётам союза, который возглавляет Краукле, цена на семенной картофель в этом году увеличилась примерно на 5%.

Следует иметь в виду также, что в последние годы потребление картофеля сокращается. Впрочем, увеличивается количество продукции, которую сдают на предприятия по переработке - заводы по производству чипсов и крахмала. Но там его берут по фиксированной цене.

Фермер и опытный картофелевод Илгварс Круминьш оценивает ситуацию так: "Никто не знал, что война начнётся, и никто не знает, когда она закончится и как это в конце концов повлияет на цены. То ли это спекуляция торговцев горючим длительностью несколько месяцев, то ли это будет иметь долгосрочный эффект - возможно, мы увидим это к Янову дню".

Круминьш предполагает, что новый сезон будет проблемным, но сейчас ничего прогнозировать невозможно. Нынешнее положение, по его словам, можно описать одним словом - неопределённость.

#сельское хозяйство #цены #рынок #производство #урожай #фермеры #картофель #потребление #экономика
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
4
2
0
3
0
0

Оставить комментарий

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео