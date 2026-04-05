Через несколько десятилетий пенсии могут резко сократиться, а работающих станет критически мало. Новое исследование показывает тревожный сценарий для Латвии — и объясняет, почему изменения неизбежны уже сейчас.

Старение общества в Латвии продолжит увеличивать нагрузку на пенсионную систему даже при оптимистичных сценариях демографического развития, поэтому к изменениям необходимо своевременно адаптироваться, говорится в исследовании Рижской экономической высшей школы (SSE Riga).

Согласно исследованию, численность населения Латвии может сократиться с 1,86 миллиона в 2025 году до примерно 1,34 миллиона в 2060 году. В то же время число жителей трудоспособного возраста уменьшится с 1,17 миллиона до примерно 750 000, а число пенсионеров вырастет почти до полумиллиона.

Это означает, что в будущем на одного пенсионера будет приходиться лишь около полутора работающих, по сравнению с двумя работающими сейчас. Такие изменения увеличат финансовую нагрузку на пенсионную систему. Автор исследования, доктор экономических наук Сергей Губин прогнозирует, что даже при самых оптимистичных сценариях влияние старения общества сохранится. Он отмечает, что пенсионной системе необходимо заранее адаптироваться, чтобы обеспечить ее устойчивость в будущем.

Анализируя возможные сценарии развития, в исследовании сделан вывод, что даже более высокий приток мигрантов — около 10 000 человек в год — лишь частично компенсирует сокращение населения. В свою очередь, увеличение рождаемости до 1,8 ребенка на одну женщину замедлит сокращение населения, однако доля пенсионеров все равно будет расти и может достичь 35–37% от общей численности населения.

В исследовании также проанализирована устойчивость пенсионной системы.

При сохранении текущей ставки социальных взносов в размере 20% в первом пенсионном уровне прогнозируется, что размер пенсий по отношению к средней зарплате может снизиться с примерно 60% в начале 2020-х годов до около 35% к 2060 году.

В то же время накопления второго пенсионного уровня могут улучшить общий размер пенсий, однако для этого потребуются долгосрочные инвестиции и, возможно, увеличение взносов.

Автор исследования отмечает, что для устойчивости пенсионной системы потребуется комплексный подход, включая постепенные реформы, повышение активности на рынке труда и экономический рост.

Исследование "Демография и пенсии в Латвии: прогнозы до 2060 года" SSE Riga провела по заказу финансовой группы.