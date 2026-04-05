Эти данные — не просто статистика; это приговор хозяйствованию Латвии за последние два десятилетия. Пока Эстония продаёт себя как цифровое будущее, а Литва становится новым двигателем промышленности Европы, Латвия застряла в самодовольном провинциализме. Мы лишь наблюдаем, как спины соседей удаляются. Мы не просто отстаём — мы сознательно выбрали стагнацию.

Политическая элита Латвии создала уникальную перверсию: бюрократический перфекционизм без результата. Мы создали среду, в которой чиновнику безопаснее сказать «нет» или потребовать ещё десять согласований, чем взять на себя ответственность за допуск крупного инвестора в страну. Наша правовая среда годами напоминала болото — «золотые времена» администраторов неплатёжеспособности и медленные судебные процессы отпугнули любой разумный капитал, у которого есть выбор между Ригой, Таллином или Вильнюсом. Инвесторы не склонны вкладываться в страны, где справедливость либо покупается, либо её приходится ждать десятилетиями.

Так называемый «капитальный ремонт» банковского сектора стал отличным примером того, как, пытаясь выстирать грязное бельё, мы сожгли весь дом. Борьба с отмыванием денег превратилась в истерический кошмар, в котором любой иностранный предприниматель автоматически считался преступником. Пока соседи открывали двери для финтех-компаний, мы закрыли двери даже для элементарного кредитования, превратив банковский сектор в стерильный, но неспособный способствовать развитию механизм.

Наша налоговая политика была не стратегическим инструментом, а латанием постоянно дырявого бюджета. Мы наказываем предпринимателей за желание платить зарплаты (высокая налоговая нагрузка на труд в сегменте низких доходов) и меняем правила игры после каждых выборов. Какой сигнал это посылает инвестору? Мы говорим ему: «Мы не знаем, что будем делать завтра, но точно захотим взять с тебя больше».

Мы продолжаем игнорировать демографию. Мы говорим о привлечении инвестиций и высоких технологий, но у нас нет людей, которые будут работать на этих предприятиях. Политическая смелость открыть рынок труда для действительно квалифицированных специалистов и ограничить поток неквалифицированной рабочей силы заменяется популизмом, пока реальный бизнес просто переезжает туда, где есть доступные руки и мозги.

Что нужно делать? (Если, конечно, хватит смелости.)

Ликвидировать бюрократический террор: ввести принцип «молчание — знак согласия» — если государственное учреждение не отвечает в установленный срок, разрешение считается выданным. Ответственность должна быть перенесена с предпринимателя на чиновников и политиков.

Налоговый мораторий: зафиксировать неизменность налоговой системы на 10 лет. Точка. Прекратить дёргать бизнес при каждом новом бюджетном цикле.

Инвестиционная дипломатия как война: агентству инвестиций и посольствам нужно прекратить заниматься «раздачей буклетов» и начать агрессивное лоббирование. Каждому крупному инвестору должен быть предоставлен персональный представитель от государства, который отвечает за каждую задержку.

Реализм в образовании и иммиграции: если мы не способны готовить 3000 инженеров в год, мы должны «купить» их за рубежом уже завтра. Без предубеждений и лишних проволочек.

Латвия больше не может позволить себе роскошь быть «середняком». Если мы продолжим этот курс, мы превратимся в красивый, но пустой музей между двумя процветающими государствами. Пора перестать бояться капитала и начать бояться бедности, которую создают наша собственная трусость и нерешительность.