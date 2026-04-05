Сегодня в Риге состоятся различные пасхальные мероприятия, сообщили в отделе внешней коммуникации Рижской думы.

В парке Победы посетителей ждёт сценическая программа, десять пасхальных качелей и творческие мастерские — роспись яиц, создание пасхальных символов и фигур из природных материалов, тематические деревянные игры.

Гостей порадует вокальная студия «Tev un man», а также детский спектакль «Цветное яйцо и большой вопрос».

С народными традициями познакомят сообщество «Stiprās sievas» и фольклорная группа «Skandinieki», выступит группа «Viedais fonogrāfs», а в завершение ожидается концерт музыкального объединения «Raxtu Raxti». Ведущим мероприятия будет актёр Мартиньш Бруверис.

С 12:00 на открытой территории культурного центра «Imanta» пройдёт мероприятие «Весенний призыв». Посетители смогут принять участие в пасхальных активностях вместе со знатоками латышских традиций, покачаться на качелях, поучаствовать в «битвах яиц», творческих мастерских и играх, а также посмотреть детский спектакль «Приключения городского мальчика в деревне» и выступление этногруппы «Ogas». Ведущие — Зане Рейтере и Эдгарс Зилбертс.

В Доме Черноголовых пройдут семейные мероприятия «По следам зайца», сообщил специалист по связям с общественностью SIA «Rīgas nami» Янис Бунте. Детям предстоит помочь пасхальному зайцу найти спрятанные в здании яйца, за что они получат сюрприз от магазина «Rotaļnīca».

Поучаствовать в «поиске яиц» можно будет сегодня и завтра с 10:00 до 17:00. В оба дня будут доступны крупноформатные игры от «BigGames».

Пока дети будут заняты поиском яиц, взрослые смогут ознакомиться со средневековыми подвалами, историческими кабинетами и коллекцией серебра.

Во второй день Пасхи, 6 апреля, с 12:00 на территории Большой эстрады в Межапарке отметят возвращение весны. Посетителей ждут эстафеты с яйцами, соревнования по их катанию, роспись яиц, мастер-классы по изготовлению пасхальных декораций и другие развивающие и спортивные активности для детей и взрослых. Особым событием станут интерактивные световые и песочные столы латвийского производства в рамках проекта «Дом света и ощущений».

На территории будут установлены качели, будет работать кафе. Музыкальную программу обеспечат хор «Fēnikss», диджей VinK и музыканты группы «Elektrofolk». Ведущий — Юрис Мурманис.

В культурном дворце «Ziemeļblāzma» во второй день Пасхи семьи с детьми от пяти лет смогут посетить концерт «Пасхальные игры».

В творческой мастерской в парке Зиемельблазмы с 12:00 команда «Lielās koka spēles» проведёт игровые активности, а в 15:00 в большом зале выступят Оркестр «Rīga» и певец Даумантс Калниньш с концертом, который познакомит детей с историей популярных настольных игр.

В 16:00 в культурном центре «Mazā ģilde» состоится концерт «Lux Paschalis», где выступит ансамбль старинной музыки «ÆLDMUSIC».

В Рижской церкви Святого Иоанна в 19:00 прозвучит оратория «Мессия». В концерте примут участие Рижский камерный хор «Ave Sol», Видземский камерный оркестр, сопрано Айя Вейсмане, альт Агнета Отаньке, тенор Мартиньш Звигулис, бас-баритон Даниил Погорилесс, на литаврах — Нормундс Эвертс, на органе — Илзе Рейне. Дирижёр — Андрис Вейсманис.

Жители Риги и гости города в течение всего дня приглашаются покачаться на пасхальных качелях на Домской площади, площади Ливу, Ратушной площади и в Бастейкалнсе.