«Мне за 70, больные ноги, живу на 4 этаже, дом без лифта. У соседей с третьего этажа большая собака, и когда они выводят ее на прогулку, она, несется вниз как вихрь, и при этом оглушительно лает. Несколько раз, когда я поднималась на свой этаж, бегущая вниз собака едва не сбила меня с ног. Мои просьбы соседям брать ее на поводок еще в квартире пока успеха не возымели. Я и так-то не слишком твердо на них держусь, для меня падение с лестницы может очень плохо закончиться. Можно ли куда-то обратиться, чтобы вразумить соседей, ведь за животное должен отвечать хозяин?»

Отвечает Рихард Бунка, председатель Латвийского Объединения юристов

Отвечает владелец

Согласно нормам Закона о защите животных (Dzīvnieku aizsardzības likums) и Правилам КМ Nr.266, а также созданным на их основе Правилам местных самоуправлений, каждый владелец животного обязан, в частности:

контролировать принадлежащее ему животное;

не допускать, чтобы животное угрожало людям или причиняло вред,

содержать его так, чтобы не создавалась опасность для окружающих.

Соответственно, в местах общего пользования (к которым относится, в том числе, и лестничная клетка), владелец обязан обеспечить, чтобы животное не создавало угрозы окружающим. И даже если кто-то из соседей просто боится, хозяин обязан учесть это и впредь выходить с собакой, уже держа ее на поводке.

Если же собака собьет человека с ног, человек упадет и получит травму, то, согласно нормам Гражданского закона Латвии (Civillikums), владелец животного будет нести ответственность за вред, причиненный животным — в частности, будет обязан возместить ущерб (лечение, моральный вред и т. д.) - добровольно или через суд.

В подобной ситуации читательнице стоит, во-первых, написать соседям (именно написать!), что собака уже несколько раз едва не сбила ее с ног на лестнице, и предупредить, что если в какой-то момент это все-таки случится и в результате падения она (соседка) получит травму, то ответственность за моральный и физический ущерб будет возложена на хозяев собаки. Письмо нужно завершить просьбой брать собаку на поводок ещё в квартире.

Если хозяева не отреагируют на эту просьбу должным образом, то можно обратиться с письменной жалобой в управляющую компанию и/или в полицию самоуправления (особенно если собака регулярно бегает без поводка и создаёт опасную для жителей дома ситуацию). Полиция может сначала провести профилактическую беседу, а при повторном нарушении применить административное наказание в виде предупреждения или денежного штрафа.