Населению нашей республики в возрасте 50+ угрожают серьезные проблемы с глазами, вплоть до слепоты – ибо оно является системно недообследованным. Об этом сообщило в Сейме Латвийское общество незрячих, потребовавшее внести проверки зрения, соответственные медикаменты и манипуляции в списки оплачиваемых государством.

Береги макулу смолоду

Первый визит к глазнику в пятом классе вверг меня в расстройство: обнаружили близорукость, причем на правом глазу - сразу минус два! Помню закапывание атропином, расплывчатый мир, печальное возвращение с мамой из детской поликлиники на Яня Асара. Тут ведь главное-то что – ни один мальчик в нашем классе очков в то время не носил. Полная потеря имиджа.

А ведь обнаружили-то у меня самую простую миопию - это нарушение рефракции, при котором изображение фокусируется перед сетчаткой, из-за чего человек плохо видит вдаль. Основные причины - удлинение глазного яблока (осевая) или усиление преломления (рефракционная). Симптомы: размытость дальних объектов, утомляемость глаз, головные боли… Выписали мне тогда очки, которыми я стыдливо стал пользоваться в классе, для изучения написанного на доске. Ну и еще в кино. А потом, четверть века спустя, при управлении машины. Так и пошло – если дома, то без очков. Вышел за порог – сделался очкариком. Наверно, нас таких много! Совсем другое дело – макула, или желтое пятно — это центральная часть сетчатки. Здесь сконцентрированы фоторецепторы, благодаря которым мы имеем четкое, ясное, цветное зрение. Сосуды в макуле отсутствуют, потому ее питание происходит благодаря прилежащей хориоидеи (сосудистой оболочке). Роль желтого пятна в наших глазах очень велика: оно отвечает за четкое центральное зрение и цветовосприятие. Способность видеть мелкие предметы и оттенки цветов обеспечивают специальные клетки — колбочки. При патологии макулярной зоны у пациента возникает ряд характерных признаков:

Снижение яркости изображения

Искажение формы и размеров видимых предметов

Появление пятна в центральной области зрения.

Латвийское общество незрячих отмечает массовое распространение в нашей популяции глазных заболеваний – возрастной дегенерации макулы и диабетической ретинопатии. Так называется поражение сетчатой оболочки глазного яблока любого происхождения. Основной причиной являются сосудистые нарушения, которые приводят к расстройству кровоснабжения сетчатки. Ретинопатия часто проявляется как осложнение гипертонической болезни, сахарного диабета и других системных заболеваний.

В результате, далеко не достигшие пенсионного возраста люди, увы, могут сделаться инвалидами по зрению – и это уже серьезнейшая социальная проблема, поскольку эта категория наших земляков весьма затруднена в самостоятельной жизни.

Пациенты, увы, слишком часто рассматривают патологию как нормальное, «возрастное» изменение зрения. Пока они ждут очереди на обследование, болезнь прогрессирует. Могу отметить это на трагическом опыте своего папы – ухудшение зрения стало для него предвестником рака. Общее состояние организма повлияло на глаза раньше, чем был установлен смертельный диагноз, и в онкоцентр он приехал уже слабовидящим. Заканчивал же свои дни фактически слепым.

К счастью, у большинства страдающих глазными заболеваниями они не являются сопутствующими летальным патологиям. Но, даже если человек делается «только» инвалидом по зрению, это накладывает существенную нагрузку на госбюджет, подчеркивают в Обществе незрячих. Люди покидают рынок труда, сами становятся зависимыми от ассистентов, чья система в стране пока что неразвита…

На парламентской подкомиссии по общественному здоровью была приведена в пример Словения, весьма схожая с Латвией по населению (2,1 миллиона) – там ввели обязательный скрининг диабетической ретинопатии. Ибо, по статистике, «сахарная болезнь» поражает в той или иной форме около 14% взрослого населения. Представим теперь, что все они – могут ослепнуть… Самым болезненным вопросом для Латвии является доступность офтальмологических услуг в регионах – необходимо срочно разворачивать кабинеты в той же Латгалии, там тысячи недообследованных пациентов. Далее – вопрос компенсации лекарств для стабилизации зрения; все это обязан закладывать в свои планы Минздрав.

«Серебряная экономика» плохо видит

Пожилые люди «на вы» с компьютером, к тому же, если они плохо видят, особенно вблизи, получается заколдованный круг – и оттого у около 30% вызывает трудности сама процедура записи к врачу. Еще у 18% нет возможности получить оплачиваемые государством услуги.

Все это, грубо выражаясь, не бьется с прокламируемой властями моделью «серебряной экономики», когда все больше возрастных работников будут присутствовать на рынке труда, компенсируя тем самым низкую рождаемость. Идея, конечно, хорошая – но только вот у 57% сениоров как раз - проблемы со зрением мешают работе. Трудились бы до упора – только, увы, не могут пользоваться теми же компьютером и смартфоном, кассовым аппаратом и прочими устройствами и приборами. «Плохое зрение есть «невидимое препятствие» цифровому государству», - констатируют в Латвийской федерации пенсионеров.

Наше старшее поколение, конечно, старается не откладывать проблемы в долгий ящик. 40% сениоров – уже провели врачебные манипуляции на глазах того или иного рода. Первое место в рейтинге занимает операция катаракты – 31%. Здесь возникает парадокс – в среднем, за год, работающий пенсионер вносит в социальный бюджет 3759 евро. Однако, когда доходит до операции (причем выстояв немалые очереди!), 45% вынуждены осуществлять ее за собственные деньги; бюджет покрывает расходы у 39%; еще 16% помогает страховка.

Вылечить зрение… уколами

Но вернемся к самой скрытой глазной болезни. Как рассказал в Сейме председатель правления Латвийской ассоциации глазных врачей, доцент Университета Страдиня Юрис Ванагс, сегодня передовым методом лечения макулы у болеющих сахарным диабетом, является терапия antiVEGF. Наконец-то, в конце 2025 года ее начали оплачивать за счет госбюджета – на манипуляцию отобраны первые 62 пациента в больницах Страдиня и Гайльэзерсе.

Процесс занимает около 4 месяцев, включая 2-3 инъекции – и наблюдательный период. Все бы хорошо, но, как отметил врач-общественник, действующие правила не содействуют распространению практики на небольшие офтальмологические кабинеты. А значит, опять очереди, и сохранение угрозы потери зрения. К тому же, указал Ю.Ванагс – в латвийской медицине налицо «игнорирование педиатрической офтальмологии». А ведь здоровое зрение закладывается – смолоду!

В этой связи мне вспоминается эпопея, которую наша семья проходила в связи с глазной операцией для сына. Немало нервов, но, к счастью, все без очередей. Только плати, любой каприз за ваши деньги. В Великобритании, тем временем, бесплатно проводятся самые передовые операции детям - например, с использованием генной терапии. Но нам отсюда Альбион не видно…

СЕНИОРЫ

Согласно исследованию Латвийской федерации пенсионеров, в возрасте 60+ имеют проблемы со зрением 87%; плохо видят вблизи 51%; трудно читать 47%.