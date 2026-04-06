Мигранты лучше работают и меньше курят, чем латвийцы – мнение 0 515

Дата публикации: 06.04.2026
BB.LV
Изображение к статье: Мигранты лучше работают и меньше курят, чем латвийцы – мнение

«Работодатель должен платить гражданам третьих государств больше, чем жителям Латвии». Такую реальность рынка труда ЛР называет дискриминацией обозреватель Neatkarīgā Марис Краутманис.

Ко всему прочему, местных соискателей порой вообще не обязательно оповещать: «Если в команде спортивных игр нужны легионеры, умеющие забивать голы и забрасывать в корзину, регулирование позволяет начать процесс привлечения иностранца без заявки на свободное рабочее место в Государственном агентстве занятости».

«Зарегистрированный в государстве уровень безработицы сейчас не очень высок – он составляет 5,2%, однако это 45 761 человек. Они трудоспособны, но без работы. Конечно, предпочтение нужно отдавать своим, и работодатель вместе с потенциальными иностранными работниками должен немного подождать, чтобы стало ясно, что на объявленных вакансиях рабочих не будет», считает Краутманис.

«Работодателей это может раздражать, потому что они знают, что граждане третьего государства чаще всего трудолюбивы и продуктивны, их руки движутся быстро, они не ходят так часто курить, в то время как местные со своей якобы кажущейся им белой трудовой добродетелью такие адские дела не хотят по-настоящему выполнять. Так часто бывает...», – уверен обозреватель.

Господин Краутманис также сообщает, что большинство приезжих в Латвию из Индии происходят из штата Пенджаб, и что он надеется на постепенное усвоение ими нашей манеры автоезды.

#безработица #дискриминация #Индия #курение #рынок труда #мигранты
