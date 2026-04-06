В рижском районе Пурвциемс за почти 200 000 евро создаётся детская и спортивная площадка, сообщили в Рижской думе.

В марте во дворе домов по улице Стирну 53 и 55 началось создание современной зоны отдыха.

Проект реализуется благодаря конкурсу проектов бюджета участия Рижского самоуправления, заявку на который подала жительница района.

Пурвциемс — один из самых густонаселённых районов Риги, где из-за плотной застройки до сих пор не хватает современных и безопасных мест для отдыха. До сих пор на этой территории сохранялась зона отдыха, созданная ещё в советское время, которая изношена, визуально деградировала и не соответствует требованиям безопасности.

Проект предусматривает создание современной и соответствующей стандартам безопасности зоны отдыха, подходящей для разных возрастных групп, особенно для детей и молодёжи.

Расположение площадки во дворе жилых домов обеспечивает безопасную и спокойную среду без влияния интенсивного движения транспорта.

На площадке планируется установить тренажёры, качели, песочницу, игровую конструкцию с горкой и мини-батут. В зонах для спорта и игр будет мягкое покрытие для обеспечения безопасности и снижения риска травм. Также планируется обустроить баскетбольную площадку формата 3×3.

На территории будут установлены скамейки и урны.

Проектирование и строительные работы выполняет компания SIA «JLD».

Как пояснили в Рижской думе, стоимость строительства, проектирования и строительного надзора составит 130 717 евро с учётом НДС.

Для проекта также найдено финансирование на освещение. Стоимость его установки составляет 63 939 евро с учётом НДС.

По данным Firmas.lv, SIA «JLD» зарегистрирована в 1996 году. Уставный капитал компании составляет 16 647 евро и полностью принадлежит Янису Ласису.

В 2024 году оборот компании составил 4,13 миллиона евро, а прибыль — 78 200 евро.