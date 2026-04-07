В окрестностях Алуксне движение местами затруднено из-за снега 0 447

Наша Латвия
Дата публикации: 07.04.2026
BB.LV
В окрестностях Алуксне движение местами затруднено из-за снега
ФОТО: LETA

Во вторник утром в окрестностях Алуксне местами затруднено движение из-за снега, свидетельствует обобщённая информация ГАО «Latvijas valsts ceļi» (LVC), пишет ЛЕТА.

В районе Алуксне температура воздуха составляет от 0 до +2 градусов, идёт небольшой снег, поэтому местные и региональные дороги местами заснежены и обрабатываются противоскользящими материалами.

В остальной части Латвии условия для движения во вторник утром являются удовлетворительными, свидетельствуют данные LVC.

#погода #Латвия #транспорт #дорожное движение
