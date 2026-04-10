Одной из актуальных проблем, с которыми в настоящее время сталкиваются латвийские больницы, является подорожание гелия, рассказал в интервью Латвийскому радио председатель Латвийского общества больниц (ЛОБ) Артур Берзиньш.

Гелий в медицине используется главным образом для лечения дыхательных расстройств и визуальной диагностики.

Как отметил Берзиньш, из-за конфликта на Ближнем Востоке цены на гелий резко выросли, фактически удвоившись. Это подорожание ощущают и другие отрасли, однако в большинстве случаев они более платежеспособны, чем система здравоохранения.

По словам руководителя ЛОБ, гелий невозможно закупать в больших объемах по более низкой цене и длительно хранить, поэтому медицинские учреждения вынуждены платить за него дороже.

Выросли цены и на другие ресурсы, используемые для оказания медицинских услуг, например, на топливо и медикаменты. В то же время финансирование латвийских больниц в этом году на 1% ниже фактического исполнения бюджета 2024 года, поэтому нехватка средств ощущается по всем позициям, отметил Берзиньш.