Потребительские цены в Латвии в марте этого года по сравнению с февралем выросли на 1,9%, а годовая инфляция достигла 3,4%, тогда как месяцем ранее она составляла 2,3%, свидетельствуют данные Центрального статистического управления.

В то же время средний уровень потребительских цен за 12 месяцев по сравнению с предыдущими 12 месяцами увеличился в марте на 3,6%.

Наибольшее влияние на изменения уровня цен в марте 2026 года по сравнению с февралем оказали цены на транспортные услуги и товары (+1,1 процентного пункта), одежду и обувь (+0,3 процентного пункта), товары и услуги для отдыха, спорта и культуры (+0,3 процентного пункта), алкогольные напитки и табачные изделия (+0,2 процентного пункта), содержание жилья, водоснабжение, электроэнергию, газ и другие виды топлива (-0,2 процентного пункта).

Цены на продукты питания и безалкогольные напитки за месяц выросли на 0,1%. Наибольшее влияние на рост в этой группе оказали цены мясных изделий (+3%), свежих и охлажденных овощей и фруктов (+3,4%). После завершения акций выросли цены на сливочное масло (+6,4%), вяленое, соленое и копченое мясо (+1,7%). Подорожали также свежие ягоды (+10,6%), свежая и замороженная рыба (+4,1%), яйца (+2,4%), другие свежие и охлажденные овощи (+3,6%).

В то же время в результате акций подешевели сыр (-3,1%), свежая, охлажденная и замороженная свинина (-3,3%), кофе (-2,1%), хлеб (-1,1%) и свежие цитрусовые (-6,5%).

Средний уровень цен на алкогольные напитки и табак за месяц вырос на 3,4%, главным образом из-за повышения акцизного налога на алкоголь с 1 марта. Цены на алкоголь выросли на 3,5%, а табачные изделия подорожали на 3,2%.

В группе одежды и обуви цены за месяц выросли на 5,7%: одежда подорожала на 4,7%, обувь - на 9,4%.

По сравнению с мартом 2025 года наибольшее влияние на общий уровень цен в марте этого года оказали цены в группе транспортных услуг и товаров (+1 процентный пункт), на жилье, водоснабжение, электроэнергию, газ и другие виды топлива (+0,8 процентного пункта), на услуги и товары для отдыха, спорта и культуры (+0,3 процентного пункта), продукты питания и безалкогольные напитки (+0,3 процентного пункта) и здравоохранение (+0,3 процентного пункта).

В группе продуктов питания и безалкогольных напитков цены за год выросли на 1,1%. Наибольшее влияние на рост цен в этой группе оказали цены на кофе (+15,5%), свежее, охлажденное или замороженное куриное мясо (+8,9%), яйца (+16,2%), вяленую, соленую и копченую рыбу (+35,3%), мучные кондитерские изделия (+2,8%), свежие овощи (+8,7%), говядину (+15,3%), вяленое или копченое мясо (+3,3%), цитрусовые (+5,8%) и рыбу (+3,7%).

В то же время подешевели сыр (-6,5%), сливочное масло (-14,6%), финики, инжир и тропические фрукты (-15,5%), оливковое масло (-22,5%), картофель (-14,2%), обезжиренное молоко (-4,9%), другие свежие фрукты (-8,3%), листовые овощи (-11%), прочие свежие овощи (-5,4%), макароны (-5,4%), шоколад (-2,5%), йогурт и аналогичные продукты (-1,2%), мука (-4,8%), сухие завтраки (-0,4%) и хлеб (-0,6%).

