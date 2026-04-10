«Как собака помечает территорию» - русский предложили приравнять к символам тоталитарного режима 6 4769

Дата публикации: 10.04.2026
Некто Санда Вахтанггова в социальной сети Х задается вопосом - является ли русский язык символом тоталитарного режима?

По ее наблюдению, он используется для прославления этого режима, для русификации, а также для проникновения и захвата территории других стран. Язык, как собака, помечающая столбы, обозначает территорию своего доминирования. Следует внести изменения в статью 13 Закона о государственном языке.

На пост отозвалась Лиана Ланга. Оказалось, в Нацобъединеии тоже думают об этом: "Приглашаю ознакомиться с декларацией, поданной в парламент объединением Nacionālā apvienība, о преступной русификации, осуществлённой советским оккупационным режимом в Латвии, и устранении её языковых последствий. Продвижение этой декларации продолжается".

Но, сетует Ланга, тормозится нынешней коалицией.

