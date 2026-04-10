Некто Санда Вахтанггова в социальной сети Х задается вопосом - является ли русский язык символом тоталитарного режима?
По ее наблюдению, он используется для прославления этого режима, для русификации, а также для проникновения и захвата территории других стран. Язык, как собака, помечающая столбы, обозначает территорию своего доминирования. Следует внести изменения в статью 13 Закона о государственном языке.
На пост отозвалась Лиана Ланга. Оказалось, в Нацобъединеии тоже думают об этом: "Приглашаю ознакомиться с декларацией, поданной в парламент объединением Nacionālā apvienība, о преступной русификации, осуществлённой советским оккупационным режимом в Латвии, и устранении её языковых последствий. Продвижение этой декларации продолжается".
Но, сетует Ланга, тормозится нынешней коалицией.
Vai krievu val. ir Totalitārā režīma simbols?— Sanda Vahtanova (@Sanda_Ilgaza) April 8, 2026
To izmanto šī režīma slavināšanai, rusifikācijai un lai iefiltrētos un pārņemtu citas valsts teritoriju. Valoda, kā sunim apčurājot stabus, iezīmē teritoriju kurā tā ir noteicošā. Jāpapildina Valodas likuma 13 pants
